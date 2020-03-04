Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах (Видео)

Новости технологии:Побеждая боссов, персонаж будет получать новые способности, которые и откроют ему доступ в ранее закрытые комнаты.

Без подготовок и лишних анонсов Konami выпустила порт культовой Castlevania: Symphony of the Night для Android и iOS.

Что известно

Castlevania: Symphony of the Night — экшен с элементами "метроидвании", в котором геймерам предстоит сыграть за Алукарда. Парень вернулся в замок Дракулы, чтобы уничтожить сооружние и его нового владельца. Все же в начале пути герой встречает смерть, которая лишает его силы. Потому теперь ему нужно не только сразить зло, таящееся в замке, но и вернуть себе могущество.

По классике жанра, игрокам предстоит изучать большой замок, часть локаций которого изначально недоступны.

К тому же за убийство монстров Алукард получает очки опыта, которые повышают его силу, выносливость и здоровье. На вооружении героя будут заклинания, различные виды мечей и фамильяры.

Что касается самого порта, то Konami сделала необходимый минимум. Разработчики адаптировали управление под сенсорные экраны, добавили поддержку контроллеров, кнопку "Продолжить" и достижения. Графика осталась прежней и даже соотношение сторон неизменилось.