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WhatsApp для Android и iOS получил финальную версию темной темы (Фото)

WhatsApp для Android и iOS получил финальную версию темной темы (Фото)
12:22 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:До этого темный режим был только в бета-версии приложения и только на Android, теперь же апдейт доступен всем и даже на iOS.

Разработчики WhatsApp начали тестировать тёмную тему в бета-версии приложения в январе, а сейчас её наконец-то добавили для всех пользователей.

Что известно

Режим Dark Mode появился в стабильной версии программы. В случае с iOS-устройствами, интерфейс оптимизирован под OLED-дисплеи, а вот у пользователей Android — нет. Он больше тёмно-синий, чем чёрный. Тем не менее, пользоваться таким приложением в вечернее время будет всё равно комфортнее для глаз. 

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Как включить

Чтобы включить режим Dark Mode надо установить последнюю версию приложения, а затем перейти в Settings > Chats > Theme.

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Android, iOS, Технологии, WhatsApp, Техно, Android и iOS, Темы для WhatsApp.
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