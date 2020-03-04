WhatsApp для Android и iOS получил финальную версию темной темы (Фото)

Новости технологии:До этого темный режим был только в бета-версии приложения и только на Android, теперь же апдейт доступен всем и даже на iOS.

Разработчики WhatsApp начали тестировать тёмную тему в бета-версии приложения в январе, а сейчас её наконец-то добавили для всех пользователей.

Что известно

Режим Dark Mode появился в стабильной версии программы. В случае с iOS-устройствами, интерфейс оптимизирован под OLED-дисплеи, а вот у пользователей Android — нет. Он больше тёмно-синий, чем чёрный. Тем не менее, пользоваться таким приложением в вечернее время будет всё равно комфортнее для глаз.

Finally, WhatsApp launches #DarkMode for iOS 13 Hello @Twitter when will you add an edit tweet option? pic.twitter.com/jbnwEKJ8jD — Akinpelumi Akinboye (@theakinakinboye) March 4, 2020

Как включить

Чтобы включить режим Dark Mode надо установить последнюю версию приложения, а затем перейти в Settings > Chats > Theme.