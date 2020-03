WhatsApp для Android и iOS получил финальную версию темной темы (Фото)

Разработчики WhatsApp начали тестировать тёмную тему в бета-версии приложения в январе, а сейчас её наконец-то добавили для всех пользователей.

Что известно

Режим Dark Mode появился в стабильной версии программы. В случае с iOS-устройствами, интерфейс оптимизирован под OLED-дисплеи, а вот у пользователей Android — нет. Он больше тёмно-синий, чем чёрный. Тем не менее, пользоваться таким приложением в вечернее время будет всё равно комфортнее для глаз.

Finally, WhatsApp launches #DarkMode for iOS 13

Hello @Twitter when will you add an edit tweet option? pic.twitter.com/jbnwEKJ8jD

— Akinpelumi Akinboye (@theakinakinboye) March 4, 2020