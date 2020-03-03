Скачать
Вторник, 03.03.2020

В Xiaomi добавляют новые функции в MIUI 11 (Видео)

Разработчики с форума XDA-Developers продолжают находить в прошивке MIUI 11 новые функции, которые скоро появятся в смартфонах Xiaomi. Пользователь с ником kacskrz заметил в последней версии MIUI 11 China Developer ROM обновлённое приложение «Галерея» (2.2.15.12) с новым необычным фильтром погоды. С помощью него можно добавлять в ролики эффект дождя или снега. Как это выглядит показано ниже. Такую функцию, скорее всего, получат только флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Когда её добавят, пока неизвестно.
gagadget.com
Фото: Twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Обновление, Обои, Xiaomi, Прошивка, MIUI 11.
09:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь