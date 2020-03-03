В Xiaomi добавляют новые функции в MIUI 11 (Видео)

Разработчики с форума XDA-Developers продолжают находить в прошивке MIUI 11 новые функции, которые скоро появятся в смартфонах Xiaomi. Пользователь с ником kacskrz заметил в последней версии MIUI 11 China Developer ROM обновлённое приложение «Галерея» (2.2.15.12) с новым необычным фильтром погоды. С помощью него можно добавлять в ролики эффект дождя или снега. Как это выглядит показано ниже. Такую функцию, скорее всего, получат только флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Когда её добавят, пока неизвестно.