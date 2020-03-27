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"Call of Duty: Warzone": Infinity Ward устранила баги и добавила новый режим "Кровавые деньги" (Видео)

"Call of Duty: Warzone": Infinity Ward устранила баги и добавила новый режим "Кровавые деньги" (Видео)
18:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Infinity Ward выпустили новый патч для Call of Duty: Warzone и Modern Warfare.

В новом патче исправили баги, поработали над балансом и добавили пару новых режимов.

В "Боевую зону" добавили новый вариант режима Plunder, в котором игроки соревнуются, кто больше соберет денег. С модификацией Blood Money бойцы будут получать дополнительные деньги за убийства врагов, а также бонусы за выполнение контрактов и добивающих приемов.

В классическую мультиплеерную часть Modern Warfare добавят 24/7 плейлист Khandor Hideout. Появится и усложненная версия "Заражения", в которой у выживших будет ограничено время на использование очков ночного видения, а инфицированные смогут видеть в темноте.

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Что касается баланса, то Infinity Ward подняли цены на призыв снаряжения в Warzone до $8,500. К тому же теперь контракты будут давать меньше денег. В то же время оружия станет больше, и теперь на полу игроки смогут найти 725, MK2 Carbine, EBR-14 и Deagle. Дробовики станут менее убойными, и теперь не смогут убивать полностью бронированного игрока с одного выстрела.

Патч добавит и новую раскладку для контроллера, которая упростит жизнь пользователям с геймпадами, сделав процесс создания меток более удобным и быстрым. "Магазин" также улучшили, сделав текст более читабельным и адаптировав управление под контроллеры.

НапомнимKonami отвергла слухи о перезапуске Silent Hill. Представитель североамериканского подразделения Konami прокомментировал сообщения СМИ о нескольких проектах во вселенной Silent Hill, которые якобы находятся в работе. Он заявил, что вся информация, появлявшаяся за последнее время, неверна, хотя не стал вдаваться в подробности.

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Call of Duty, Обновления, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, Патч.
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