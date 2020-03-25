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Слухи о перезапуске Silent Hill: в Konami разочаровали фанатов

Слухи о перезапуске Silent Hill: в Konami разочаровали фанатов
05:28 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости технологии:Konami отвергла слухи о перезапуске Silent Hill.

Представитель североамериканского подразделения Konami прокомментировал сообщения СМИ о нескольких проектах во вселенной Silent Hill, которые якобы находятся в работе. Он заявил, что вся информация, появлявшаяся за последнее время, неверна, хотя не стал вдаваться в подробности.

При этом он отметил, что издательство не отказывается от своих слов о том, что действительно хочет выпустить новую часть серии. Потенциально такая возможность всё ещё есть.

"Мы знаем обо всех слухах и появлявшихся в СМИ данных, но можем подтвердить, что они не соответствуют действительности. Я знаю, что это не тот ответ, который хотят услышать фанаты серии. Но мы не говорим о том, что поставили на франшизе крест, просто дела обстоят не так, как сообщают в сети", - говорится в заявлении Konami

Информацию о том, что Konami планируют "мягкий перезапуск" Silent Hill, а также ведут переговоры с Sony по поводу возрождения Silent Hills от Хидео Кодзимы, в сети начали распространять ещё в конце 2019-го. Некоторые из источников утверждали, что в работе находится и эпизодическая игра по франшизе в стиле Until Dawn.

Никаких официальных подтверждений этому по-прежнему нет. Однако в конце января постановщик Кристоф Ган, известный по фильму "Сайлент Хилл", вышедшему в 2006 году, заявил, что работает над новой экранизацией хоррор-серии.

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Игры, Konami, Silent Hill.
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