Слухи подтвердились: "Horizon: Zero Dawn" выйдет на ПК

Новости технологии:Horizon: Zero Dawn выйдет на PC этим летом.

Слух о выходе компьютерной версии Horizon: Zero Dawn подтвердился — игра посетит PC ближайшим летом. Об этом в блоге PlayStation рассказал президент PlayStation Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst).

Хюльст не исключает, что в будущем на компьютеры заглянут и другие творения внутренних студий Sony. Однако пока платформодержатель не планирует выпускать свои эксклюзивы одновременно на PC и PlayStation.

Кроме того, руководитель заверил — хотя Sony намерена пробовать новые идеи, в центре её внимания остаются одиночные развлечения с упором на сюжет.

У компьютерной Zero Dawn уже есть страница в Steam (пока там опубликованы скриншоты с PlayStation 4 Pro). В гости к владельцам PC прибудет полное издание, куда входят:

игра,

дополнение The Frozen Wilds,

костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карха,

набор торговца племени Карха,

костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук,

набор путешественницы племени Банук,

набор хранительницы племени Нора.

Horizon: Zero Dawn стала доступна на PlayStation 4 в феврале 2017-го. Экшен хвалили за великолепный дизайн окружения, технологичную графику, занятный сюжет и толковый геймплей в открытом мире. Минусы — типичные болячки "песочниц", вроде однообразия игрового процесса и бедно анимированных побочных кат-сцен.