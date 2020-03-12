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Слухи подтвердились: "Horizon: Zero Dawn" выйдет на ПК

Слухи подтвердились: "Horizon: Zero Dawn" выйдет на ПК
05:08 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Horizon: Zero Dawn выйдет на PC этим летом.

Слух о выходе компьютерной версии Horizon: Zero Dawn подтвердился — игра посетит PC ближайшим летом. Об этом в блоге PlayStation рассказал президент PlayStation Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst).

Хюльст не исключает, что в будущем на компьютеры заглянут и другие творения внутренних студий Sony. Однако пока платформодержатель не планирует выпускать свои эксклюзивы одновременно на PC и PlayStation.

Кроме того, руководитель заверил — хотя Sony намерена пробовать новые идеи, в центре её внимания остаются одиночные развлечения с упором на сюжет.

У компьютерной Zero Dawn уже есть страница в Steam (пока там опубликованы скриншоты с PlayStation 4 Pro). В гости к владельцам PC прибудет полное издание, куда входят:

  • игра,
  • дополнение The Frozen Wilds,
  • костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карха,
  • набор торговца племени Карха,
  • костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук,
  • набор путешественницы племени Банук,
  • набор хранительницы племени Нора.

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Horizon: Zero Dawn стала доступна на PlayStation 4 в феврале 2017-го. Экшен хвалили за великолепный дизайн окружения, технологичную графику, занятный сюжет и толковый геймплей в открытом мире. Минусы — типичные болячки "песочниц", вроде однообразия игрового процесса и бедно анимированных побочных кат-сцен.

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PlayStation, Игры, Horizon: Zero Dawn.
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