В World of Tanks открыт бесплатный премиум-доступ

Новости технологии:Премиум-аккаунт будет активирован сразу после этого, а сам подарок можно забрать до 3 апреля.

Разработчики игры World of Tanks белорусская компания Wargaming решили открыть бесплатный доступ к премиум-аккаунтам игрокам на период карантина – 14 дней.

Как получить премиум World of Tanks

Для этого необходимо перейти в новость на официальном сайте World of Warships и нажать на получить подарок.

Комфорт игроков всегда был и остается нашим главным приоритетом. Чтобы поддержать вас в это непростое время и сделать более приятным вынужденное пребывание дома, мы приготовили вам подарок. Каждый игрок может получить 14 дней премиум-аккаунта бесплатно, – заявили в пресс-службе World of Tanks.

Напомним, На презентации PlayStation 5 разработчики компании затронули и тему обратной совместимости, которая в итоге обескуражила поклонников компании, и японцам пришлось объясняться.