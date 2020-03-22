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В World of Tanks открыт бесплатный премиум-доступ

В World of Tanks открыт бесплатный премиум-доступ
10:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Премиум-аккаунт будет активирован сразу после этого, а сам подарок можно забрать до 3 апреля.

Разработчики игры World of Tanks белорусская компания Wargaming решили открыть бесплатный доступ к премиум-аккаунтам игрокам на период карантина – 14 дней.

Как получить премиум World of Tanks

Для этого необходимо перейти в новость на официальном сайте World of Warships и нажать на получить подарок. 

Комфорт игроков всегда был и остается нашим главным приоритетом. Чтобы поддержать вас в это непростое время и сделать более приятным вынужденное пребывание дома, мы приготовили вам подарок. Каждый игрок может получить 14 дней премиум-аккаунта бесплатно, – заявили в пресс-службе World of Tanks.

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Напомним, На презентации PlayStation 5 разработчики компании затронули и тему обратной совместимости, которая в итоге обескуражила поклонников компании, и японцам пришлось объясняться.

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Все по теме:

Технологии, Карантин, World of Tanks, Техно, Wargaming, Премиум-доступ, Tanks.
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