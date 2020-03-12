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Не Death Stranding единым: Ридус и Кодзима ведут переговоры о "создании другой штуки"

Не Death Stranding единым: Ридус и Кодзима ведут переговоры о "создании другой штуки"
04:03 Сегодня Телеграф stopgame.ru

Новости технологии:Хидео Кодзима и Норман Ридус ведут переговоры о работе над новым проектом.

У журнала WIRED есть рубрика Autocomplete, в которой знаменитости отвечают на самые частые вопросы о себе из Google. Накануне ресурс опубликовал выпуск, посвящённый Норману Ридусу (Norman Reedus).

Из слов Ридуса следует, что он готовится продолжить сотрудничество с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).

В ответ на запрос "Почему Норман Ридус Death Stranding?" артист заявил: " Изначально Гильермо дель Торо [Guillermo del Toro] позвонил мне и сказал: "Тебе позвонит парень по имени Хидео Кодзима, просто соглашайся". Я такой: это кто? А он [дель Торо] ответил: "Неважно, кто он, просто скажи да". И потом я встретил Хидео на Comic-Con в Сан-Диего. Позже, когда мы занимались другой игрой, он показал мне, над чем он тогда работал, и я был поражён. В смысле этот парень реально гений. Ну и потом мы подружились и начали работать вместе. Мы сделали Death Stranding, которая стала большим хитом, и сейчас мы ведём переговоры о создании другой штуки".

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Не исключено, что новый проект, о котором невзначай упомянул Ридус, — это возрождение серии Silent Hill. 

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Игры, Хидео Кодзима, Норман Ридус, Death Stranding.
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