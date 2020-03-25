Скоро можно будет спасать мир: ВОЗ и создатели Plague Inc готовят новый режим для "симулятора пандемии"

Создатели "симулятора пандемии" из Ndemic Creations объявили, что ускорят разработку дополнительного игрового режима, о котором их чаще всего спрашивали пользователи. Цель в нём будет прямо противоположной основной игре — вместо того, чтобы заразить весь мир, игроки будут пытаться сдержать распространение заболевания и предотвратить эпидемию.
Пользователи смогут не только выбирать, в каких регионах усилить систему здравоохранения, но и контролировать введение карантина, закрытие общественных мест и медицинскую сортировку больных. По словам разработчиков, им помогают эксперты из Всемирной организации здравоохранения и другие специалисты.
Когда именно выйдет обновление с дополнительным режимом, пока что неизвестно, но Ndemic обещает поделиться подробностями, как только сможет.
Кроме того, студия объявила, что от имени всех поклонников Plague Inc. пожертвовала 250 тысяч долларов фондам ВОЗ и CEPI, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией Covid-19. В ближайшее время в самой игре появятся промо фонда ВОЗ.
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