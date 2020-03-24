День рождения "Тени Чернобыля": GSC Game World поделилась скриншотом S.T.A.L.K.E.R. 2

Новости технологии:Взгляните на первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2.

Разработчики поделились первым официальным скриншотом S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь Дня рождения "Тени Чернобыля".

Публикацию кадра разработчики сопроводили поздравлением. В нём говорится, что это не последний раз, когда фанаты услышат об игре в 2020 году.

"S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" поступила в продажу 20 марта 2007 года в США, а 23 марта — в Европе. Игре исполнилось 13 лет.

"С праздником, Сталкеры! Тринадцать лет назад стартовали продажи "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля". Эта дата изменила мир на "до" и "после". Миллионы игроков отправились в Зону Отчуждения. Преодолевая опасности, вы охотились за артефактами, отбивались от монстров и вступали в группировки. Вас двигали вперёд азарт, жажда приключений и желание прикоснуться к неведомому. Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным. Восхищаясь фанатскими рисунками, рассказами, косплеями и модами, мы понимаем, что обязаны дать вам многое — вторую главу великой саги, достойную своего наследия. Нашу самую амбициозную и масштабную игру на данный момент. Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты. Это — первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2. Важный, но не единственный подарок для вас в 2020 году", - сказано в поздравлении GSC Game World.

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