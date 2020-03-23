Пока все дома: лучшие короткие сериалы, которые можно посмотреть на карантине

1 "Полицейский отряд!", 1982 Да-да, год выпуска 1982-й, не удивляйтесь. Самый старый в нашей подборке сериал, но оттого никому и ничему ничуть не уступающий. Еще бы, ведь его создатель — шикарный триумвират Цукер-Абрахамс-Цукер, которому принадлежит целый ворох годных комедий ("Голый пистолет", "Горячие головы", "Очень страшное кино" и т. д.). Весь сериал это сплошные пародии на полицейские драмы, а Лесли Нильсен в главной роли не нуждается в представлении. Критикам сериал понравился, но после шести эпизодов телевизионная сеть ABC его производство остановила.

2 "Братья по оружию", 2001 Один сезон, десяток серий, но каждая захватывает дух. Если вы знаете сериал о Второй мировой войне лучше этого, чихните на нас не прикрываясь. Помните крутой фильм "Спасти рядового Райана"? Его продюсерами выступили не безызвестные Стивен Спилберг и Том Хенкс, который, кстати, уже переболел коронавирусом. Так вот сериал "Братья по оружию" — тоже их рук дело. В массовке этой красивой ленты задействовано более 2000 человек, а на одни только декорации создатели потратили 17 миллионов долларов.

3 "Музыкальный блог доктора Ужасного", 2008 Американский комедийный мини-сериал изначально создавался для бесплатного распространения в интернете, а сняла его на свои деньги за шесть дней семейка Уидонов: братья Джосс (режиссер), Зак (сценарист) и Джед (композитор) с женой Мориссой Танчароен. Всего за три 15-минутных части вы узнаете историю молодого парня по имени Уильям, который, под псевдонимом Доктор Ужасный пытается стать великим суперзлодеем, а также про его заклятого врага Капитана Молотка и тайной любви Пенни. Звучит так себе, но поверьте — вам понравится.

4 "Черное зеркало", 2011 Лейтмотив этого длиннющего сериала очень актуален в наши дни: влияние информационных технологий на человеческие отношения. И да, мы слукавили. Ленту короткой ну никак не назовешь: на сегодняшний день снято пять сезонов, и о закрытии нет и речи. Но поверьте, стоит начать смотреть это кино, и вы не заметите ни карантин, ни коронавирус, ничего вообще. Вдобавок, "Черное зеркало" не воспринимается как сериал, так как серии между собой вообще никак не связаны ни сюжетной линией, ни актерами, ни временем, ни местом действия. Теоретически, можно остановиться в любой момент, но спорим на пачку гречки, что вы этого не сделаете.

5 "Что знает Оливия?", 2014 С одной стороны этот мини-сериал от HBO обыкновенная мелодрама, коих миллиарды. С другой, всего за четыре часовых серии вы проживете вместе с семьей Киттеридж (Оливия — жена, Генри — муж и Кристофер — сын) 25 лет жизни. Все события, непростые взаимоотношения с сыном, сложности и перипетии. Словом, есть на что посмотреть и даже где-то провести параллель с собственной жизнью. Недаром критики восторженно оценили сериал, который, вдобавок, нахватал разных премий и номинаций, вроде "Эмми" и "Золотого глобуса".