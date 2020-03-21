Теперь онлайн: фильмы-номинанты на "Золотую дзигу-2020" можно посмотреть не выходя из дома

Новости культуры:На время карантина зрителям предлагают посмотреть картины онлайн.

Украинская киноакадемия объявила 18 марта список номинантов на Четвертую Национальную Кинопремию "Золотая Дзига" и некоторые из них в условиях карантина можно посмотреть онлайн. Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик".

"Часть лент-номинантов уже доступна для онлайн-просмотра на платформе OLL.TV. Из-за ситуации с распространением в мире коронавируса Covid-19 авторы призывают поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время посмотреть онлайн можно:

"Домой" Наримана Алиева, который получил 11 номинаций на "Золотую дзигу" - за лучший фильм, режиссерскую работу, художника-постановщика, сценарий, операторскую работу, мужскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, монтаж, звук, дизайн костюмов.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича, получившиго 9 номинаций - за лучший фильм, режиссерскую работу, художника-постановщика, сценарий, мужскую и женскую роли, женскую роль второго плана, монтаж, звук. Лента будет доступна онлайн с 25 марта.

"Фокстер&Макс" Анатолия Матешко, имеющему 5 номинаций - зрительских симпатий, за лучший грим, монтаж, дизайн костюмов и визуальные эффекты.

"Вулкан" Романа Бондарчука, имеющий 8 номинаций, - за лучший фильм, режиссерскую работу, сценарий, операторскую работу, мужскую и женскую роли, мужскую роль второго плана и звук.

"Круты 1918" Алексея Шапарев, имеющий 2 номинации - зрительских симпатий и за лучшую мужскую роль второго плана.

"Человек с табуретом" Леонида Кантера, имеющего 2 номинации - за лучшую песню и лучший документальный фильм.

Онлайн также доступны фильмы-лауреаты и номинанты "Золотой Дзиги" прошлых лет: "Брама", "Киборги", "Гнездо горлицы", "Чужая молитва", "Дикое поле", "Герой моего времени", "Миф", "Сломя голову", "Теперь я буду любить тебя" и с 1 мая - "Когда падают деревья".