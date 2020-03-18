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Драма "Домой" Наримана Алиева: фильм теперь можно посмотреть онлайн

Драма "Домой" Наримана Алиева: фильм теперь можно посмотреть онлайн
18:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:"Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева.

С 18 марта драму "Домой" Наримана Алиева можно посмотреть онлайн на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

"Сейчас у каждого из нас есть время остановиться и наедине со своими мыслями осознать важность родных, которые находятся рядом или далеко. Надеюсь, этот фильм, который является интимным высказыванием о семье, родине и нашей нелегкой судьбе на пути к внутреннему согласию, поможет переосмыслить эти вещи. Ведь кому мы будем нужны, если не друг другу?" – поделился режиссер Нариман Алиев.

В широкий украинский прокат драма "Домой" вышла 7 ноября. В кинотеатрах фильм посмотрели почти 23 тысячи зрителей, а бокс-офис составил более 2 млн грн. Лента уже была показана в 18 странах, права на фильм приобрели для дистрибуции во Франции, Великобритании, странах Бенилюкса, Греции, Турции и Китае.

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Фильм рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Два его сына поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и актер Ремзи Билялов.

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Кино, Фильм, Домой, Нариман Алиев.
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