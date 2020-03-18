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Каннский кинофестиваль 2020: организаторы перенесли кинособытие

Каннский кинофестиваль 2020: организаторы перенесли кинособытие
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:18 марта организаторы объявили, что кинособытие перенесли.

Глава знаменитого Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр подозревал, что торжественное событие отменят из-за эпидемии коронавируса. 18 марта стало известно, что кинособытие перенесли на осень 2020 года.

Как сообщает CNBC, кинособытие состоится в Каннах с 26 по 30 октября. Организаторы приняли такое решение из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, будет ли это окончательная дата проведения Каннского фестиваля, или ее еще будут менять.

Ранее Пьер Лескюр прокомментировал ситуацию. В общении с журналистами французской газеты Le Figaro он заявил, что Каннский кинофестиваль отменят, если коронавирусная эпидемия не утихнет к этому времени. Открытие события было запланировано на 12 мая.

Мы остаемся достаточно оптимистичными в надежде, что пик эпидемии придется на конец марта и уже в апреле угрозы как таковой не будет. Но мы не забываем: если ситуация не улучшится, мы отменим все, – отметил Пьер Лескюр.

В течение недели во Франции журналисты несколько раз поднимали вопрос проведения Каннского кинофестиваля. Спекуляции на этой теме и заставили Пьера Лескюра дать первый комментарий. Также президент кинофестиваля добавил, что эксперты уже оценивают возможные убытки, ведь их не покрывает страховой полис. Страховка может помочь организаторам вернуть всего 2 из 32 миллионов евро. 

Наш бюджет составляет 32 миллиона евро. Компания явно вела себя в беседе, как "охотники за головами", и мы, конечно, отказались от их предложения, – добавил Пьер Лескюр. 

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Но чтобы не распространять панику среди поклонников кинофестиваля, президент Каннского фестиваля заверил читателей газеты, что на такие случаи у них есть фонд, который поможет избежать банкротства.

Напомним:

  • В качестве мер предосторожности цирковой коллектив Cirque du Soleil временно останавливает все свои спектакли.

  • Международный 65-й песенный конкурс "Евровидение" перенесли на 2021 год.

  • Группа The Rolling Stones отложила тур по Северной Америке из-за пандемии.

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Кино, Перенос, Коронавирус, Каннский кинофестиваль.
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