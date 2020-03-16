Цирк дю Солей отменяет свои шоу: меры безопасности в связи с коронавирусом

Новости культуры:В качестве мер предосторожности цирковой коллектив Cirque du Soleil временно останавливает все свои спектакли.

Легендарный цирковой коллектив Cirque du Soleil для предотвращения распространения коронавируса, временно останавливает все свои спектакли, которые были запланированы на апрель и май в Лас-Вегасе.

Отмечается, что с начала вспышки коронавируса, руководство приняло жесткие меры для безопасности своих сотрудников и общественности, передает Deadline.

"Принимая во внимание рекомендацию Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний о социальной дистанции, а также эскалации пандемии коронавируса (COVID-19), Cirque du Soleil Entertainment Group объявила о немедленной временной остановке своих шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе", – говорится в сообщении.

Клиентам, которые приобрели билеты на спектакль вернут средства в полном объеме. Они также самостоятельно смогут вернуть деньги, отменив билеты по любой причине до 31 мая за 24 часа до начала шоу.