Цирк дю Солей отменяет свои шоу: меры безопасности в связи с коронавирусом

Легендарный цирковой коллектив Cirque du Soleil для предотвращения распространения коронавируса, временно останавливает все свои спектакли, которые были запланированы на апрель и май в Лас-Вегасе.
Отмечается, что с начала вспышки коронавируса, руководство приняло жесткие меры для безопасности своих сотрудников и общественности, передает Deadline.
"Принимая во внимание рекомендацию Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний о социальной дистанции, а также эскалации пандемии коронавируса (COVID-19), Cirque du Soleil Entertainment Group объявила о немедленной временной остановке своих шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе", – говорится в сообщении.
Клиентам, которые приобрели билеты на спектакль вернут средства в полном объеме. Они также самостоятельно смогут вернуть деньги, отменив билеты по любой причине до 31 мая за 24 часа до начала шоу.