Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса

Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год.
В Нидерландах, где должен состояться конкурс Евровидение-2020, по состоянию на 18 марта зафиксирован 1 705 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев – 43.
Проведение Евровидения было довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей была би большая угроза еще больше распространить коронавирус. Кроме того, под угрозой заражения были бы и сами организаторы конкурса и их рабочие, представители стран и их делегации.
Заметим, что в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории.
Напомним:
Ранее, организаторы ежегодного концерта участников песенного конкурса "Евровидение" сообщили, что мероприятие не состоится в заявленные сроки в связи с развитием пандемии коронавируса в Европе.
Участники Литвы и Израиля объявили, что не поедут на съемки видеооткрыток для Евровидения-2020 из-за пандемии.