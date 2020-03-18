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Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса
Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса

Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса

Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса
16:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Организаторы международного песенного конкурса решили перенести мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.

Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год.

В Нидерландах, где должен состояться конкурс Евровидение-2020, по состоянию на 18 марта зафиксирован 1 705 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев – 43.

Проведение Евровидения было довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей была би большая угроза еще больше распространить коронавирус. Кроме того, под угрозой заражения были бы и сами организаторы конкурса и их рабочие, представители стран и их делегации.

Заметим, что в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории.

Евровидение-2020: зрители пророчат Украине место в первой десятке

Напомним:

  • Ранее, организаторы ежегодного концерта участников песенного конкурса "Евровидение" сообщили, что мероприятие не состоится в заявленные сроки в связи с развитием пандемии коронавируса в Европе.

  • Участники Литвы и Израиля объявили, что не поедут на съемки видеооткрыток для Евровидения-2020 из-за пандемии.

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Евровидение, Коронавирус, Песенный конкурс, Евровидение 2020.
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