Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса

Новости культуры:Организаторы международного песенного конкурса решили перенести мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.

Международный 65-й песенный конкурс перенесли на 2021 год.

В Нидерландах, где должен состояться конкурс Евровидение-2020, по состоянию на 18 марта зафиксирован 1 705 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев – 43.

Проведение Евровидения было довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей была би большая угроза еще больше распространить коронавирус. Кроме того, под угрозой заражения были бы и сами организаторы конкурса и их рабочие, представители стран и их делегации.

Заметим, что в мире различные государства пытаются изолироваться, чтобы предотвратить распространение болезни на собственной территории.

Напомним: