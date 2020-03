"Металлопокалипсис" - каждому: все эпизоды мульсериала доступны онлайн

Анимационный сериал "Металлопокалипсис" доступен бесплатно на сайте Adult Swim, чтобы его могли посмотреть те, кто находится на карантине.

Об этом сообщается на странице сети в Twitter.

"Все эпизоды Metalocalypse теперь бесплатны для нашего приложения и сайта. Побалуйте себя на диване теплой чашкой Джо и безграничной брутальностью" - сообщается в посте.

All episodes of Metalocalypse are now free on our app and site.

Pamper yourself on the couch with a warm cup of joe and limitless brutality. https://t.co/qTa6QwsMw5 pic.twitter.com/PE1qJnpQWe

— [adult swim] (@adultswim) March 19, 2020