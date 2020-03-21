"Металлопокалипсис" - каждому: все эпизоды мульсериала доступны онлайн

Новости культуры:В связи с карантином Adult Swim открыла доступ ко всем сериям анимационного сериала совершенно бесплатно.

Анимационный сериал "Металлопокалипсис" доступен бесплатно на сайте Adult Swim, чтобы его могли посмотреть те, кто находится на карантине.

Об этом сообщается на странице сети в Twitter.

"Все эпизоды Metalocalypse теперь бесплатны для нашего приложения и сайта. Побалуйте себя на диване теплой чашкой Джо и безграничной брутальностью" - сообщается в посте.

All episodes of Metalocalypse are now free on our app and site.

Pamper yourself on the couch with a warm cup of joe and limitless brutality. https://t.co/qTa6QwsMw5 pic.twitter.com/PE1qJnpQWe — [adult swim] (@adultswim) March 19, 2020

Metalocalypse (Металлопокалипсис) — мультсериал производства Adult Swim, рассказывающий о вымышленной скандинаво-американской группе Dethklok. В озвучке персонажей мультфильма принимают участие музыканты групп Metallica, Nevermore, Arch Enemy, King Diamond, Cannibal Corpse, Dimmu Borgir, Emperor, гитарист Марти Фридмен, а также актер Малкольм Макдауэлл. На данный момент отснято полных 4 сезона и полнометражный мюзикл.