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Что почитать на карантине: удивительные книги с фантастическим сюжетом

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Что почитать на карантине: удивительные книги с фантастическим сюжетом
15:53 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Книги этого обзора похожи на калейдоскоп фантастических историй, которые лишь иногда могут быть собраны в одном, вполне реалистическом романе.

  • 1

    Каролин Жорж. Из Синтеза

    Этот роман, который вскоре будет презентован в рамках "Дней Франкофонии в Украине" и при содействии посольства Канады в Украине, действительно изменяет наши представления о сознании и душе. Его автор пишет о вещах, которые сегодня волнуют многих создателей будущего – в кино, в литературе, в настоящем. По сюжету в поисках себя и Абсолюта объездившая множество стран модель пытается спастись от внутренней пустоты и пересечь границы реальности, став идеальным изображением благодаря своему цифровому аватару. На самом деле за футуристическими деталями высокотехнологичного будущего скрывается тотальное одиночество ребенка, семейные драмы и эскапизм. По сути, это история тела и отображения, образования и распада, загадка совершенного образа несмотря на смертность плоти. "После десятилетия творчества у меня уже не осталось достаточно икон для вдохновения, - вспоминает героиня, которая ищет свой образ. - Идолов от искусства, моды, музыки, кино, комиксов было недостаточно. Следовало расширить собственные горизонты, искать где-либо. И понемногу у меня появилась потребность вернуться и все обработать заново". Что же получится из синтеза тела и души, если совместить все это с собственными мечтами об Абсолюте? Читайте, и вам откроется тайна высокохудожественного суррогата… То бишь новейшей человеческой сущности.

  • 2

    Николя Дикнер. Никольски

    Автор этого романа, представленного в свою очередь на "Днях Франкофонии", как пишет Le Mond, сочетает игру и удовольствие от повествования, будоража читательское внимание драйвом детектива, в ритме сценариста и с вдохновением романиста приключенческих книг. По сюжету весной 1989 года герои романа - Ноа, Джойс и рассказчик, которые вскоре будут праздновать свои двадцатилетия, - покидают родные места, чтобы начать длительное и увлекательное путешествие в мегаполис. В Монреале они, несмотря на ошибки молодости, пытаются наладить свои жизни, полагая, что избавились от прошлого. Однако их траектории неожиданно пересекаются. Повествовательного шарма добавляет любовь автора к экспериментам, поэтому в романе автор совмещает в одной истории археологов, которые исследуют отходы, флибустьеров всех мастей, морских змеев, тунцов, жертв землетрясения, букиниста, неграмотного водолаза, кучу почтовых отделений и загадочную книгу без обложки. Иногда все вместе это напоминает экзотическую энциклопедию, через которую пробираешься будто сквозь джунгли ярких образов и метких фраз. "Скат в звездочку, радужная корюша, осетр, сельдь, сардина, морская форель, угорь, треска, мерланг, трехусый налим, зевс, лобань, полосатая барабуля, кефаль-губач, пеламида атлантическая, рыба-меч, большой морской окунь, малый морской окунь, камбала, морской петух, лиманда, арноглось, сайра - квартира кишит рыбами. Они плавают на всех стенах, на плакатах, почтовых открытках и уменьшенных моделях из синтетического каучука. Помещение чистое, хорошо организованное - и Ноа не замечает ничего, кроме рыб. Не попал ли он к какому-либо рыбоману?".

  • 3

    Жослин Сосье."Наследники шахты"

    По сюжету этой семейной саги, так же представленной на "Днях Франкофонии в Украине", в затерянном среди канадских лесов шахтерском городке живет необычная семья - в ней двадцать один ребенок. Впрочем, какой бы большой и монолитной не была бы семья ("Всюду, во всех избушках - удрученные, грустные, заплаканные люди, - но не у нас. Для нас солнце светило ярко"), каждый в ней – отдельная личность со своими собственными радостями, страхами, надеждами. Вот почему эта история - настоящий гимн родовым, индивидуальным, а не семейным ценностям, кровному братству, мужеству, упорству и предпочтению смышленым королям каменных карьеров перед сельскими свинопасами и гречкосеями. "Всю дорогу мы до хрипов орали что-то, папа присоединял к какофонии свой клаксон. Это был редкий и незабываемый момент в жизни нашей семьи, когда он выныривал из своих размышлений и присоединялся к нашим шалостям". Так же, как у всех членов большой семьи разное детство, путь между детством и старостью временами у всех оказывается тоже разным, далеким от идеалистического представления о совместных "семейных ценностях".

  • 4

    Ирина Лобусова. Лугару

    По сюжету этого мистического триллера главная героиня сначала была свято уверена, что Лугару – симбиоз человека и волка - это нечто из области мифологии, пока события, которые начали происходить с ней, не заставили коренным образом изменить эту наивную мысль. Ведь она работает в морге, поскольку никуда больше не приняли, и трупы, которые стали ей попадаться, очень и очень странные. Смерть человека, как показала экспертиза, наступила от того, что кто-то перекусил ему сонную артерию. А после проведенного дополнительного анализа становится ясно, что на его шее остались следы зубов человека. Кроме того, даже в обыденной жизни героини начинают происходить жуткие события, иногда напоминающие сцены из "Мастера и Маргариты" Булгакова, когда раскрыли вампирскую суть Варенухи. "- К тебе должен кто-то прийти? - Нет... Не в том дело. Сосед попросил одолжить, чтобы квартиру посторожил. Он на сутки уехал... Утром его заберу, - Виктор заговорил быстро-быстро, а глаза его забегали по сторонам. Вдруг ясно и отчетливо Зина поняла, что Виктор лжет. Понимание это пришло яркой вспышкой, как бы освещая самые темные участки страшной комнаты". "Всегда был смышлен", - как сказал по этому поводу у классика вышеупомянутый персонаж.

  • 5

    Андрей Новик. Аномалия

    География этого психологического и интеллектуального чтива на удивление широка, а события и их последствия изрядно запутаны и таинственны. Германия и США, Испания, Франция и Марокко – именно в таких пространственных пределах происходит действо. Что касается времени... Все начинается в наши дни в Гамбурге, где создается реальность, которой в дальнейшем невозможно овладеть. Именно здесь ученого Александра Бунге находят мертвым в собственном кабинете. Он был одним из участников экспериментов по обнаружению гравитационной аномалии в кристаллах. Агент спецслужбы Маркус Бруннер начинает расследование. Тем временем украинцы Остап, Виталий, Ян и Марта прилетают в Марокко на отдых. Во время экскурсии они попадают в жуткое ДТП. Это было так странно, как будто водители выпали из этой реальности на несколько секунд. Остап понимает, что происходит нечто необычное. А потом он встречает Амиру - девочку, которая выжила после того ДТП. И стала другой… Теперь на нее открыта охота. Амира как-то связана со смертью ученого Бунге. Бруннер хочет найти девочку, потому что она - ключ к катастрофе… "Книга, которую вы сейчас держите в руках, в определенном смысле является особенной для меня, - замечает автор. - В ней описаны вещи, которые окружают нас с вами, однако о которых мы даже не догадываемся. Каждый проведенный опыт имеет под собой реальную почву, а загадочные пространственно-временные кристаллы на самом деле существуют".

Приятности для книгоманов: интересные книги весны 2020

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