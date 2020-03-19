Литературные новинки этой весны: лучшие книги сезона

1 "История сироты", Пэм Дженофф Молодой матери пришлось отказаться от собственного дитя и поселиться на захудалой железнодорожной станции. Горечь утраты не давала покоя. Обнаружив в одном из вагонов еврейских младенцев, женщина приняла непростое решение – похитить хотя бы одного ребенка, избавив его от горькой участи. Ноа нашла убежище в немецком цирке, нанявшись гимнасткой. Ее ждет соперничество с жесткой на первой взгляд Астрид. Однако конкуренция и неприязнь между нашими героинями мало-помалу сошли на нет, превратившись в дружбу. Лишь эта дружба – та соломинка, что помогает им удержаться на волнах бурного океана жизни.

2 "Тебя убьют первым", Анна и Сергей Литвиновы Владислав Иноземцев и Радий Рыжов – феноменальные личности, ракетчики и представители той уникальной группы людей, что стояла у самых истоков освоения космического пространства. На юбилей наших героев ждал потрясающий подарок от внуков – поездка на Байконур, где все и начиналось. Однако радость быстро омрачилась, ведь Байконур находится в удручающем состоянии. На этом горестные новости не закончились…

3 "Пламя и кровь", Джордж Мартин Фанаты ополчились на Джорджа Мартина после его сообщения в твитере о том, что в мае выйдет книга "Пламя и кровь" с новыми иллюстрациями. Пока одни негодуют из-за очередной задержки в завершении цикла "Песнь льда и пламени", другие фанаты с нетерпением ждут выход иной книги, которая лежит в основе предстоящего сериала от HBO.

4 "Внутренняя война. Том 2", Стивен Дональдсон Этой весной поклонники серии "Война великого бога" смогут насладиться продолжением эпической истории. События тесно связаны с нахождением таинственного книгохранилища, благодаря которому был восстановлен мир между давно враждующими народами. Однако мир тот был хрупок и очередное противостояние не за горами. Смогут ли правители уберечь своих подданных от кровавой битвы?

5 "Три цвета любви", Олег Рой У главной героини этой нетривиальной детективной истории в жизни наступила темная полоса. Сперва куда-то запропастился ее супруг, который (как выяснилось) был не особо благоверным. Затем откуда-то взялась девица на сносях, заявившая, что ждет ребенка от пропавшего без вести. Финальным аккордом стали претензии мошенников, пытающихся отнять у несчастной женщины семейный бизнес. Но наша героиня не так слаба, как все думают.

6 "Дерзкая темная ночь", Кристина Лорен Хотя все знакомые уверены в том, что Оливер и Лола просто идеальная пара, наши герои не желают признавать очевидного. И все же одна вулканоподобная ночь в Вегасе не дает о себе забыть.

7 "Республика Дракон", Ребекка Куанг Рин – подающая большие надежды ученица могущественной академии Синегарда. Девушка происходит из народа, которому удалось подчинить безумную силу огня. Снедаемая жаждой мести, Рин вместе с шаманами разыскивает убийцу дорогого ей человека. Ей предстоит оказаться в самом центре политического заговора.

8 "Пророк", Майкл Корита В прошлом два брата совершили опрометчивый поступок, который повлек за собой гибель их сестры. То трагичное событие сказалось на всей жизни братьев, выбравших два совершенно разных способа преодоления утраты. Первый посвятил свою жизнь жажде мести, второй же избрал путь всепрощения.

9 "На что способна умница", Салли Николс Данное произведение оценят поклонники фильмов о борьбе за равноправие. Ивлин всего 17 лет, она талантлива и мечтает поступить в одно из самых престижных заведений страны – в Оксфорд. Однако такие мечты для женщины начала XX века – неслыханная дерзость! Даже отец не в восторге от поведения своей дочери, которой он готовит судьбу скучной домохозяйки. А где-то подрастает Мэй, которая разрывается между желанием добиться справедливости для женщин и отвращением к порою диким методам суфражисток. Найти соратницу удается в лице Нэй. Смогут ли наши героини построить тот дивный мир, к которому так стремятся всей душой?