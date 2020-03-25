Кто сказал, что игры бесполезны? Учитель провел урок геометрии в Half Life: Alyx (Видео)

Учитель из Сан-Диего провёл урок по геометрии в Half Life: Alyx.
Судя по описанию в его твиттере, Чарльз Кумбер преподаёт несколько предметов в 7-8 классах.
23 марта, в день релиза Half-Life: Alyx, он воспользовался игрой, чтобы провести урок геометрии прямо на стриме.
В самой первой локации игры есть интерактивное стекло, а также цветные маркеры и губка. Для урока этих инструментов и точности контроллеров оказалось вполне достаточно.
И далеко не единственное необычное занятие, которое игроки нашли в Half-Life: Alyx. В игре есть и полнофункциональное пианино.
half life alyx has a functional piano pic.twitter.com/3nNtekIUb6
— lando! (@sadlando) March 23, 2020
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