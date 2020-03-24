Официально: Half-Life: Alyx доступна в Steam (Видео)

Новости технологии:Это первая игра во вселенной Half-Life со времен Episode 2, которая вышла в 2007 году.

Почти через 20 лет после появления последней игры в серии Half-Life мир увидела новая часть эпохальной франшизы – Half-Life: Alyx.

Дата выхода

Half-Life: Alyx действительно вышла – без задержек, переносов и производственного ада. Авторы игры рассчитали все до мельчайших деталей, чтобы выпустить ее точно в заявленный срок. Поэтому уже 23 марта в 19:00 по киевскому времени геймеры получили доступ к тайтлу.

Сюжет игры

Half-Life: Alyx расскажет о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета – Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи. Прохождение игры займет примерно 15 часов.

Системные требования

На странице игры все еще указаны только минимальные системные требования, включая 12 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 / NVIDIA GeForce RX 580 и выше, CPU Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 или более производительный, и, само собой, VR-шлем, который поддерживает Steam VR.

Цена

Заметим, игру можно загрузить в Steam, а ее стоимость составляет 699 гривен.

Отзывы об игре

Одновременно с релизом сняли и эмбарго на публикацию рецензий, которые уже заполнили сеть. Все как один хвалят новую Half-Life, называя ее тем самым флагманским проектом для виртуальной реальности, который все давно ждали.