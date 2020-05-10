В День матери Слава Каминская выложила трогательно фото из роддома

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская исполнительница поделилась трогательными фотографиями из роддома, где держит своих детей на груди.

Материнство - лучшее, что может случиться с женщиной. Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. Этот праздник по-настоящему особенный, ведь мамочка играет чрезвычайно важную роль в жизни каждого человека. По этому случаю звезды шоу-бизнеса делятся приятными моментами, связанных с мамами, а также рассказывают личные материнские истории. Трогательное сообщение появилось на инстаграм-странице Славы Каминской.

Артистка вылодила архивные фотографии, на которых изображена сразу после родов. Она плачет от счастья, ведь держит на груди ценные подарки судьбы - крошечного сынишку и дочь.

"Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит любовь! Мама, спасибо за жизнь. С Днем матери", - написала в публикации певица.

На первом кадре она позирует с сыном Леоном, который родился в декабре 2014 года.

На второй фотографии изображены слезы радости мамы, которая увидела свою долгожданную кроху. Слава прижимает к сердцу маленькую Лауру, которая появилась на свет через год после своего братика.