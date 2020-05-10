С Днем Матери: лучшие поздравления с праздником всех мамочек

С Днём матери. Желаю ежедневных обнимашек и целовашек детей, желаю звонкого смеха и солнечного света улыбок в доме, желаю семейных праздников, пикников и путешествий, которые твои детки-конфетки наполнят радостью, счастьем и верой в чудеса.
Мамочка любимая, солнце с небес
Сегодня случится много чудес!
Тебе спасибо я говорю,
Тебя очень сильно люблю
У Бога прошу лишь об одном,
Пусть счастливый будет твой дом!
От всей души поздравляю с Днём матери и пожелать хочу светлых замыслов и добрых идей, уважения окружающих и крепкой любви детей, дружной семьи и благополучия в ней, искреннего понимания в доме и несомненного счастья в материнском сердце.
Будь счастливой и здоровой, мама.
Пусть улыбка светится в глазах,
Будет радостных эмоций гамма,
И сединок меньше в волосах.
Мама, моя родная ты мамулечка!
Моя ты нежная, моя ты красотулечка!
В День матери здоровья я желаю,
От всей души тебя сегодня поздравляю!
Хочу, чтобы ты была всегда красивой
И лишь по-настоящему счастливой!
С Днём матери. Желаю всегда быть любимой и любящей мамой, которая успевает воспитывать детей и окружать их заботой, реализовывать свои мечты и дарить праздник своей семье, добиваться поставленных целей и самосовершенствоваться с каждым днём.
Мамочка, милая,
С праздником светлым
Я в этот день
Поздравляю тебя!
Пусть будет больше
Желаний заветных,
Всё пусть сбывается
В жизни всегда!
Поздравляю с Днём матери и пожелать от всего сердца хочу быть доброй и понимающей мамой, крепко любить детей и заботиться о них, оставаться замечательной и любимой женщиной, не терять оптимизма души и беречь своё счастье.