С Днем Матери: лучшие поздравления с праздником всех мамочек

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2 С Днём матери. Желаю ежедневных обнимашек и целовашек детей, желаю звонкого смеха и солнечного света улыбок в доме, желаю семейных праздников, пикников и путешествий, которые твои детки-конфетки наполнят радостью, счастьем и верой в чудеса.

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4 Мамочка любимая, солнце с небес Сегодня случится много чудес! Тебе спасибо я говорю, Тебя очень сильно люблю У Бога прошу лишь об одном, Пусть счастливый будет твой дом!

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6 От всей души поздравляю с Днём матери и пожелать хочу светлых замыслов и добрых идей, уважения окружающих и крепкой любви детей, дружной семьи и благополучия в ней, искреннего понимания в доме и несомненного счастья в материнском сердце.

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8 Будь счастливой и здоровой, мама. Пусть улыбка светится в глазах, Будет радостных эмоций гамма, И сединок меньше в волосах.

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10 Мама, моя родная ты мамулечка! Моя ты нежная, моя ты красотулечка! В День матери здоровья я желаю, От всей души тебя сегодня поздравляю! Хочу, чтобы ты была всегда красивой И лишь по-настоящему счастливой!

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12 С Днём матери. Желаю всегда быть любимой и любящей мамой, которая успевает воспитывать детей и окружать их заботой, реализовывать свои мечты и дарить праздник своей семье, добиваться поставленных целей и самосовершенствоваться с каждым днём.

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14 Мамочка, милая, С праздником светлым Я в этот день Поздравляю тебя! Пусть будет больше Желаний заветных, Всё пусть сбывается В жизни всегда!

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