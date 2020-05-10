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С Днем Матери: лучшие поздравления с праздником всех мамочек

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С Днем Матери: лучшие поздравления с праздником всех мамочек
16:10 Сегодня Телеграф

Традиционно в этот весенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы.

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    С Днём матери. Желаю ежедневных обнимашек и целовашек детей, желаю звонкого смеха и солнечного света улыбок в доме, желаю семейных праздников, пикников и путешествий, которые твои детки-конфетки наполнят радостью, счастьем и верой в чудеса.

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    Мамочка любимая, солнце с небес

    Сегодня случится много чудес!

    Тебе спасибо я говорю,

    Тебя очень сильно люблю

    У Бога прошу лишь об одном,

    Пусть счастливый будет твой дом!

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  • 6

    От всей души поздравляю с Днём матери и пожелать хочу светлых замыслов и добрых идей, уважения окружающих и крепкой любви детей, дружной семьи и благополучия в ней, искреннего понимания в доме и несомненного счастья в материнском сердце.

  • 7

  • 8

    Будь счастливой и здоровой, мама.

    Пусть улыбка светится в глазах,

    Будет радостных эмоций гамма,

    И сединок меньше в волосах.

  • 9

  • 10

    Мама, моя родная ты мамулечка!

    Моя ты нежная, моя ты красотулечка!

    В День матери здоровья я желаю,

    От всей души тебя сегодня поздравляю!

    Хочу, чтобы ты была всегда красивой

    И лишь по-настоящему счастливой!

  • 11

  • 12

    С Днём матери. Желаю всегда быть любимой и любящей мамой, которая успевает воспитывать детей и окружать их заботой, реализовывать свои мечты и дарить праздник своей семье, добиваться поставленных целей и самосовершенствоваться с каждым днём.

  • 13

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    Мамочка, милая,

    С праздником светлым

    Я в этот день

    Поздравляю тебя!

    Пусть будет больше

    Желаний заветных,

    Всё пусть сбывается

    В жизни всегда!

  • 15

  • 16

    Поздравляю с Днём матери и пожелать от всего сердца хочу быть доброй и понимающей мамой, крепко любить детей и заботиться о них, оставаться замечательной и любимой женщиной, не терять оптимизма души и беречь своё счастье.

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