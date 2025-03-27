Жена променяла карьеру телеведущей на воспитание ребенка. Что известно о семье Сергея Сивохо

Бывший советник секретаря СНБО имел жену и сына

Юморист, актер и советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, умерший в прошлом году и похороненный в оккупированном Донецке, имел жену и сына. Однако за свою деятельность семью артист скрывал. Он не делился подробностями личной жизни и неохотно рассказывал о ней.

"Телеграф" выяснил, как выглядит семья Сергея Сивохо. Мы рассказали, что известно о жене и сыне шоумена.

Что известно о жене Сергее Сивохо

Со своей женой политик и юморист был в браке 25 лет. Они познакомились на телевидении. Татьяна тогда работала ведущей новостей. После пяти лет отношений пара оформила брак.

О том, что у шоумена жены стало известно только в 2016-м. До этого свою избранницу юморист скрывал 15 лет. В 2000-м у пары родился сын. Для того чтобы воспитывать первенца, Татьяна бросила работу и стала домохозяйкой.

В браке Сергей и Татьяна прожили 25 лет. Да, подробностями своих отношений они почти не делились, но иногда в соцсетях публиковали общие фото. Их брак казался идеальным, а сам Сивохо это подтверждал.

Что известно о сыне Сергея Сивохо

В браке Сергея и Татьяны родился сын Савва. Сейчас ему 24 года. Он, как и его мама, выбирает вести непубличный образ жизни. Известно, что он увлекается компьютерными играми и планировал начать свой виртуальный бизнес. Поскольку в соцсетях и медиапространстве Савва не появляется, неизвестно, чем он занимается сейчас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Юрия Ткача. Его жену зовут Виктория, и она периодически появляется на телеэкранах вместе со своим любимым.