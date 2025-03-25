Впервые встретились, когда ей было 14 лет: как выглядит жена Юрия Ткача и сколько они в браке

С будущей женой Ткач познакомился благодаря маме

Украинский актер Юрий Ткач, который, как и пародист Юрий Великий, много лет сотрудничает со студией "Квартал 95", давно счастлив в браке. Его жену зовут Виктория и она периодически появляется на телеэкранах вместе со своим возлюбленным.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Виктория Ткач и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности их знакомства и личной жизни.

Виктория Ткач — как выглядит жена комика Юрия Ткача

Возлюбленной украинского актера Виктории в этом году исполнится 34 года, она занимается блогерством. За ее жизнью в Instagram следит более 420 тысяч фолловеров.

Виктория младше Юрия на 8 лет

Известно, что Виктория младше мужа на 8 лет, но разница в возрасте не помешала им построить крепкую семью и родить дочь Лизу, которой в сентябре 2024 года исполнилось 10 лет. Виктория часто публикует в социальной сети личные фотографии и делится своими размышлениями на разные темы, в частности касающиеся личностного роста.

Юрий Ткач вместе с женой и дочерью

Кроме того, Виктория неоднократно появлялась на телеэкранах вместе с Юрием. Она участвовала в программах Improv Live Show и "Хто зверху?". В детстве Виктория занималась танцами и это увлечение сыграло в ее жизни важную роль, ведь благодаря своему таланту она и познакомилась с супругом.

Виктория вместе с Юрием участвовала в нескольких передачах

Как Юрий Ткач познакомился с женой и сколько лет они в браке

На Improv Live Show украинский юморист рассказал, что история их знакомства с Викторией началась давно и проходила в три этапа. Впервые они увиделись на дне рождении отца Юрия, когда у него был 50-летний юбилей. Мама актера пригласила танцевальную пару для выступления перед гостями.

Юрий Ткач впервые встретил Викторию, когда ей было 14 лет

Тогда Юрий и увидел Викторию, ей на тот момент было 14 лет. Мама Ткача сразу сказала, чтобы он присмотрелся к девушке.

"Я пришел туда, открыл дверь и смотрю — сидит белокурая девочка и какой-то пацан. После этого мама говорит, мол, присмотрись к девочке, хорошая. А я ей: "Мама, ты с ума сошла? Меня посадят — четырнадцать лет ребенку". А она такая: "Ну, я на будущее", — рассказал юморист.

Как выглядит жена Юрия Ткача

Вторая встречи пары состоялась через 5 лет, когда Виктории было 19, а Юрию — 27. Тогда комик должен был провести день рождения танцевального коллектива своей мамы и Виктория присутствовала на репетиции, она сама подсела к нему.

А спустя неделю произошла их третья встреча, которую инициировала Виктория. Она написала Юрию, а он пригласил ее на отдых на туристическую базу. Там они впервые поцеловались и между ними вспыхнули чувства. Спустя год отношений Юрий сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Свадьба Юрия Ткача и Виктории

Пара поженилась в 2014 году, и 28 февраля 2025 года отметила 11-ю годовщину свадьбы. Но в октябре прошло года Юрий Ткач в шоу "ЖВЛ" рассказал, что их семья столкнулась с кризисом, но до развода дело не нашло.

"Накопилось вопросов, проблем, замалчивание проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее", — отметил украинский актер.

Юрий в браке с Викторией уже 11 лет

После тяжелого периода Юрий и Виктория решили укрепить отношения и обвенчаться. Актер подчеркнул, что никаких громких празднований они устраивать не будут, потому что это "сакральное" событие.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена звезды "Квартала" Казанина и сколько лет они вместе. Наталья родилась в России, но выбрала Украину.