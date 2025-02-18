Тайно развелись после 18 лет брака: как выглядит бывшая жена Пикалова из "Квартал 95", и что о ней известно

Комик женился на своей возлюбленной в 2003 году

Александр Пикалов — известный комик, актер и художественный руководитель студии "Квартал 95". И если на сцене и перед камерами Александр яркий и открытый персонаж, то о личной жизни он не любит говорить публично. Так и произошло, что о разводе Пикалова с женой Ириной все узнали случайно.

"Телеграф" расскажет, что известно о бывшей жене комика Ирине Пикаловой, и как она выглядит.

Ирина Пикалова — что о ней известно

Александр Пикалов и его будущая жена Ирина Михайличенко познакомились, когда они учились в 9 классе в Кривом Роге. Она пришла в местный театр миниатюр "Беспризорник", руководителем которого был Александр. Чуть позже друг Пикалова позвал его на двойное свидание с двумя девушками, одной из которых оказалась Ирина, которая в будущем стала женой артиста.

Александр и Ирина поженились в 2003 году. Спустя три года — в 2006 году — у пары родился единственный сын Михаил. Об Ирине Пикаловой мало информации — известно, что она работала исполнительным продюсером в студии "Квартал 95" и близко дружила с Еленой Зеленской, которая теперь является первой леди Украины.

О том, что Александр и Ирина Пикаловы развелись стало известно случайно — комик проговорился об этом в интервью журналисту "Украинской правды" в 2021 году. Стало известно, что пара скрывала свой развод, а Александр оставил бывшей жене дом, в котором они жили и съехал.

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