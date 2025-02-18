Таємно розлучилися після 18 років шлюбу: як виглядає колишня дружина Пікалова з "Квартал 95", і що про неї відомо

Комік одружився зі своєю коханою у 2003 році

Олександр Пікалов — відомий комік, актор та художній керівник студії "Квартал 95". І якщо на сцені та перед камерами Олександр яскравий та відкритий персонаж, то про особисте життя він не любить говорити публічно. Так і сталося, що про розлучення Пікалова з дружиною Іриною всі дізналися випадково.

"Телеграф" розповість, що відомо про колишню дружину коміка Ірину Пікалову, і як вона виглядає.

Ірина Пікалова — що про неї відомо

Олександр Пікалов та його майбутня дружина Ірина Михайличенко познайомилися, коли вони навчалися у 9 класі у Кривому Розі. Вона прийшла до місцевого театру мініатюр "Безпритульник", керівником якого був Олександр. Трохи згодом друг Пікалова покликав його на подвійне побачення з двома дівчатами, однією з яких виявилася Ірина, яка в майбутньому стала дружиною артиста.

Олександр та Ірина одружилися у 2003 році. Через три роки – у 2006 році – у пари народився єдиний син Михайло. Про Ірину Пікалову мало інформації — відомо, що вона працювала виконавчим продюсером у студії "Квартал 95" і близько дружила з Оленою Зеленською, яка тепер є першою леді України.

Про те, що Олександр та Ірина Пікалови розлучилися, стало відомо випадково — комік проговорився про це в інтерв’ю журналісту "Української правди" у 2021 році. Стало відомо, що пара приховувала своє розлучення, а Олександр залишив колишній дружині будинок, де вони жили, і з’їхав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка Наталії Мосейчук та як він виглядає. Прийняв її сина як рідного.