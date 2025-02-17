Народився у Росії, але підтримав Україну. Куди зник під час війни сценарист "Квартал 95" Валерій Жидков

Комік останнім часом зник із соцмереж та медіапростору

Валерій Жидков — відомий комік, стендапер та сценарист студії "Квартал 95". Артист народився в Росії, проте понад 20 років жив в Україні та з початку повномасштабної війни у 2022 році отримав український паспорт. І якщо в перші місяці вторгнення він виступав із "Кварталом 95" на благодійних концертах, то тепер комік зник із медіапростору.

"Телеграф" розповість, що відомо про Валерія Жидкова, який отримав український паспорт та підтримав Україну.

Валерій Жидков — що про нього відомо

Відомий комік Валерій Жидков народився в Тамбові 24 березня 1975 року, зараз йому 49 років. Після навчання він служив в армії, а потім два роки працював у міліції, проте пішов звідти.

На початку 90-х Валерій Жидков захопився грою в КВК, брав участь у кількох командах — "Тамбовські вовки" і "Тапчині діти". У 1999 році він вперше побував у Києві, а вже з 2003 року приєднався до "Кварталу 95" і оселився в українській столиці на постійній основі. Весь цей час Жидков мешкав в Україні з посвідкою на проживання, проте після початку повномасштабної війни отримав український паспорт.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Валерій Жидков та його родина зустріли у Києві. Спочатку вони вирішили перебратися на дачу в Макарові під Києвом, проте швидко зрозуміли, що звідти треба тікати. Комік вивіз дружину та дітей за кордон, а сам залишився в Україні.

Перші місяці великої війни Валерій Жидков підтримав українців та приєднався до волонтерського руху. Також він почав виступати на благодійних концертах разом із колегами з "Квартал 95". У цей час він продовжував вести свою сторінку в Instagram російською мовою.

Однак після 2022 року Жидков перестав публікувати нові пости в соцмережі та зник з медіапростору. Відомо, що у 2023 році у нього планувався концерт у Кременчуці, який у результаті скасували. Тепер, за останніми даними за 2024 рік, Валерій Жидков живе за кордоном. Принаймні на сторінці коміка в Instagram відзначено поточне місце, як Австрія.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає родина головного коміка із "Квартал 95". Кошовий схуд, а дочка подорослішала.