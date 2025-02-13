Кошовий схуд, а дочка подорослішала: як зараз виглядає сім’я головного коміка з "Квартал 95"
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На свіжих фото можна помітити, що Євген Кошовий схуд
Євген Кошовий — відомий український комік, керівник студії "Квартал 95" після відходу Володимира Зеленського в політику та зразковий сім’янин, у якого підростає дві доньки. Нещодавно артист разом із дружиною Ксенією та молодшою донькою Серафимою побував на вечірці, яку влаштував Монатік на честь прем’єри свого нового альбому.
На свіжих кадрах можна побачити, що родина Євгена Кошового з’явилася на святковій вечірці Монатіка не в повному складі — з ними не прийшла старша дочка Варвара. А ось молодша Серафима разом із мамою Ксенією склали компанію Євгену на цьому заході. Як видно, вся зіркова родина позувала перед камерами в стильному чорному вбранні.
До речі, на свіжих фотографіях можна побачити, що молодша дочка Євгена Кошового Серафима помітно підросла — вона стала вищою і трохи змінилася на обличчі. А ось сам комік, схоже, трохи схуд останнім часом. Керівник "Квартал 95" під час війни рідко публікує нові фото у своїх соцмережах, а ось на свіжих знімках із заходу можна помітити невеликі зміни у його вазі, особливо це помітно на обличчі.
До речі, ні Євген Кошовий, ні його дружина Ксенія не опублікували фотографії чи сторіс із заходу у своїх соцмережах. Проте охоче позували фотографу на вечірці у Монатіка.
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