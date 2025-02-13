Кошовий схуд, а дочка подорослішала: як зараз виглядає сім’я головного коміка з "Квартал 95"

На свіжих фото можна помітити, що Євген Кошовий схуд

Євген Кошовий — відомий український комік, керівник студії "Квартал 95" після відходу Володимира Зеленського в політику та зразковий сім’янин, у якого підростає дві доньки. Нещодавно артист разом із дружиною Ксенією та молодшою донькою Серафимою побував на вечірці, яку влаштував Монатік на честь прем’єри свого нового альбому.

Кошовий з дружиною та дочкою на вечірці Монатіка. Фото: Антон Кулаковський

На свіжих кадрах можна побачити, що родина Євгена Кошового з’явилася на святковій вечірці Монатіка не в повному складі — з ними не прийшла старша дочка Варвара. А ось молодша Серафима разом із мамою Ксенією склали компанію Євгену на цьому заході. Як видно, вся зіркова родина позувала перед камерами в стильному чорному вбранні.

Кошовий з дружиною та дочкою на вечірці Монатика. Фото: Антон Кулаковський

До речі, на свіжих фотографіях можна побачити, що молодша дочка Євгена Кошового Серафима помітно підросла — вона стала вищою і трохи змінилася на обличчі. А ось сам комік, схоже, трохи схуд останнім часом. Керівник "Квартал 95" під час війни рідко публікує нові фото у своїх соцмережах, а ось на свіжих знімках із заходу можна помітити невеликі зміни у його вазі, особливо це помітно на обличчі.

Кошовий до і після схуднення

Так виглядала родина Кошового у 2021 році

До речі, ні Євген Кошовий, ні його дружина Ксенія не опублікували фотографії чи сторіс із заходу у своїх соцмережах. Проте охоче позували фотографу на вечірці у Монатіка.

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