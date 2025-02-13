Народився в Україні і пародіює Путіна: що відомо про актора Грачова, який дуже схожий на президента Росії (фото)

Актор збудував кар’єру на тому, що дуже схожий на Путіна

Дмитро Грачов – відомий російський актор, гуморист і пародист Путіна. Він побудував свою кар’єру на тому, що зовні схожий на президента Росії і продовжує використовувати цю свою фішку не лише для номерів на сцені, а й для зйомок у кіно. Актор народився в Україні, проте багато років живе в РФ та підтримує політику Путіна.

"Телеграф" розповість, що відомо про Дмитра Грачова, який став естрадним пародистом Путіна.

Дмитро Грачов — що про нього відомо

Дмитро Грачов — відомий російський артист, який з молодості став пародистом Путіна на сцені через свою зовнішню схожість із президентом РФ. Він народився у Керчі 23 грудня 1977 року, зараз йому 47 років. Після школи майбутній артист закінчив училище, ставши столяром третього розряду, проте через кілька років вступив до університету в Москві і закінчив журфак.

Грачов ніколи не брав участь у КВК та інших творчих чи гумористичних проектах. Однак якось випадково потрапив на репетицію команди КВК – прийшов за другом. Там саме репетирували номер з ролью Путіна і сперечалися, кому ж її віддати. Аж раптом усі помітили, що Дмитро зовні схожий на президента РФ, тож його умовили зіграти цю роль. Так розпочалися його сценічні пародії на Путіна, які згодом стали професією.

Згодом Дмитро Грачов став резидентом популярного в Росії шоу Comedy Club, де його гонорари сильно зросли. Він не лише виступав на сцені в ролі Путіна, а й став автором номерів та жартів за лаштунками проекту.

У 2009 році Дмитро Грачов почав розвивати свою кар’єру і в кінематографі. Він знявся в комедійному серіалі "ЛОпуХИ", в якому з’явився у ролі двійника Володимира Путіна. Пізніше він з’явився у цій же ролі у картині "Духless", а 2018 року знявся у фільмі "Канікули президента".

Де зараз Дмитро Грачов

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дмитро Грачов не згадав про своє українське коріння і не виступив проти війни. Він продовжує працювати в російських проектах і час від часу з’являється у різних шоу на пропагандистському телебаченні. До Путіна Грачов, як він сам розповідав, ставиться з великою повагою, вважає його людиною з гарним почуттям гумору та намагається відповідати.

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