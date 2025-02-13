Родился в Украине и пародирует Путина: что известно про актера Грачева, который очень похож на президента России (фото)

Актер построил карьеру на том, что очень похож на Путина

Дмитрий Грачев — известный российский актер, юморист и пародист Путина. Он построил свою карьеру на том, что внешне похож на президента России и продолжает использовать эту свою фишку не только для номеров на сцене, но и для съемок в кино. Актер родился в Украине, однако много лет живет в РФ и поддерживает политику Путина.

"Телеграф" расскажет, что известно про Дмитрия Грачева, который стал эстрадным пародистом Путина.

Дмитрий Грачев — что о нем известно

Дмитрий Грачев — известный российский артист, который с молодости стал пародистом Путина на сцене из-за своей внешней схожести с президентом РФ. Он родился в Керчи 23 декабря 1977 года, сейчас ему 47 лет. После школы будущий артист закончил училище, став столяром третьего разряда, однако спустя несколько лет поступил в университет в Москву и закончил журфак.

Грачев никогда не участвовал в КВН и других творческих или юмористических проектах. Однако как-то случайно попал на репетицию команды КВН — пришел за другом. Там как раз репетировали номер с ролью Путина и спорили, кому же ее отдать. Как вдруг все заметили, что Дмитрий внешне похож на президента РФ, так что его уговорили сыграть эту роль. Так начались его сценические пародии на Путина, которые со временем стали профессией.

Позже Дмитрий Грачев стал резидентом популярного в России шоу Comedy Club, где его гонорары сильно возросли. Он не только выступал на сцене в роли Путина, но и стал автором номеров и шуток за кулисами проекта.

В 2009-м году Дмитрий Грачев начал развивать свою карьеру и в кинематографе. Он снялся в комедийном сериале "ЛОпуХИ", в котором появился в роли двойника Владимира Путина. Позже он появился в этой же роли в картине "Духless", а в 2018 году снялся в фильме "Каникулы президента".

Где сейчас Дмитрий Грачев

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Дмитрий Грачев не вспомнил о своих украинских корнях и не выступил против войны. Он продолжает работать в российских проектах и время от времени появляется в разных шоу на пропагандистском телевидении. К Путину Грачев, как он сам рассказывал, относится с большим уважением, считает его человеком с хорошим чувством юмора и пытается соответствовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Коломойский выглядел до СИЗО и сейчас. Улыбка пропала вместе с волосами.