Гарячі дівчата, запальні танці і не тільки: MONATIK представив новий кліп, який створив разом з Таню Муіньо

MONATIK представив незвичайний танцювальний кліп на пісню "Так вмієш лиш Ти"

Популярний український виконавець MONATIK презентував відеороботу на композицію "Так вмієш лиш Ти" із четвертого сольного альбому, яка готувалася до релізу понад три роки. Режисером незвичайного відео стала легендарна режисерка та подруга артиста – Таню Муіньо.

MONATIK — що відомо про його новий кліп

MONATIK — новатор української поп-сцени, він вражає сучасну українську поп-індустрію та встановлює нові стандарти як у звучанні, так і у відеороботах. Його новий відеокліп на композицію "Так вмієш лиш Ти" демонструє унікальність української поп-музики, здатної мотивувати, захоплювати та надихати. Ця робота реалізує професіоналізм, сміливі творчі рішення та відданість високим стандартам.

"Так вмієш лиш Ти" — це композиція, що описує здатність побачити в людині краще, можливо те, що не здатні побачити інші. Ця пісня оспівує процес кохання з першого погляду", — поділився MONATIK.

ДИВИТИСЯ MONATIK "ТАК ВМІЄШ ЛИШ ТИ" НА YOUTUBE

Варто зазначити, що разом із релізом пісні відкрилася перша частина альбому "Вічно танцююча людина" та можливість попереднього збереження для майбутнього прослуховування на музичних платформах.

Ця відеоробота стала наймасштабнішою у творчості MONATIK. Відомо, що зйомки кліпу проходили у Києві ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Режисером "Так вмієш лиш Ти" стала Таню Муіньо.

У головній ролі – неймовірна танцівниця Тасір, чий професіоналізм та майстерність рухів створюють магнетичну атмосферу. Тасір відома співпрацею з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером та багатьма іншими світовими знаменитостями.

Вихід відеороботи також означає старт нового етапу творчості MONATIK. Нещодавно артист анонсував серію концептуальних шоу "I.V", які поєднують музику, візуальне мистецтво та інноваційні постановки. Наймасштабніший концерт під назвою "Так вмієш лише Ти" відбудеться 20 вересня 2025 року в київському Палаці спорту.