Горячие девушки, зажигательные танцы и не только: MONATIK представил новый клип, который создал вместе с Таню Муиньо

MONATIK представил необычный танцевальный клип на песню "Так вмієш лиш Ти"

Популярный украинский исполнитель MONATIK презентовал видеоработу на композицию "Так вмієш лиш Ти" из четвертого сольного альбома, которая готовилась к релизу более трех лет. Режиссером необычного видео стала легендарная режиссер и подруга артиста – Таню Муиньо.

MONATIK — что известно о его новом клипе

MONATIK — новатор украинской поп-сцены, он поражает современную украинскую поп-индустрию и устанавливает новые стандарты, как в звучании, так и в видеороботах. Его новый видеоклип на композицию "Так вмієш лиш Ти" демонстрирует уникальность украинской поп-музыки, способной мотивировать, восхищать и вдохновлять. Эта работа реализует профессионализм, смелые творческие решения и приверженность высоким стандартам.

"Так вмієш лиш Ти" — это композиция, описывающая способность увидеть в человеке лучшее, возможно то, что не способны увидеть другие. Эта песня воспевает процесс любви с первого взгляда", — поделился MONATIK.

СМОТРЕТЬ MONATIK "ТАК ВМІЄШ ЛИШ ТИ" НА YOUTUBE

Стоит отметить, что вместе с релизом песни открылась первая часть альбома "Вічно танцююча людина" и возможность предварительного сохранения для будущего прослушивания на музыкальных платформах.

Эта видеоработа стала самой масштабной в творчестве MONATIK. Известно, что съемки клипа проходили в Киеве еще до начала полномасштабного российского вторжения. Режиссером "Так вмієш лиш Ти" стала Таню Муиньо.

В главной роли – невероятная танцовщица Тасир, чей профессионализм и мастерство движений создают магнетическую атмосферу. Тасир известна сотрудничеством с Рианной, Карди Би, Крисом Брауном, Ашером и многими другими мировыми знаменитостями.

Выход видеоработы также знаменует старт нового этапа творчества MONATIK. Недавно артист анонсировал серию концептуальных шоу "I.V.", объединяющих музыку, визуальное искусство и инновационные постановки. Самый масштабный концерт под названием "Так вмієш лиш Ти" состоится 20 сентября 2025 года в киевском Дворце спорта.