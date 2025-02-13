Були Кошовий з дружиною, Дурнєв, Гордон та інші: MONATIK яскраво презентував новий альбом (фото)

Українська музична спільнота та світський бомонд завітали на ексклюзивну музичну екскурсію альбомом MONATIK "Вічно танцююча людина"

У 2025 році MONATIK розпочав нову сторінку своєї творчості, презентувавши четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина". Перший концерт серії виступів "I.V." відбувся на безпечному паркінгу КВЦ "Парковий" у особливій атмосфері, яка поєднала музику, мистецтво та унікальні імерсійні елементи.

З моменту входу до простору "Вічно танцюючої людини" гості поринали у світ музики та візуального мистецтва: картини, арт-об’єкти, імерсійні актори та цитати з пісень на стінах і підлозі прокладали шлях до головної події вечора. Разом із партнерами заходу команда MONATIK реалізувала концептуальну ідею сцени у формі рамки, що підкреслила унікальність концертної програми і проводила тонку лінію з обкладинкою альбому артиста.

У межах заходу MONATIK долучився до великого збору Фонду "Хвиля’91", аби допомогти придбати 15 РЕБ для 15 бригад ЗСУ. Разом з волонтерами було створено спеціальну благодійну фотозону, де кожен охочий міг зробити фото за донат від 200 грн.

Цього вечора глядачі стали першими, хто почув наживо пісні нового альбому. Сценічне шоу включало хореографічні постановки бек-вокалісток, а саму програму було вибудовано за принципом мюзиклу. Важливим доповненням став рецитал від Жені Яновича та акторки театру та кіно Катерини Полєтаєвої, які емоційно зачитали вірші з альбому.

Серед гостей події були Jamala, Наталія Могилевська, Оля Полякова, Олександр Педан, Володимир Дантес, Дмитро Гордон, Руслан Багінський, Саша Заріцька (гурт KAZKA), гурт Tvorchi, Олексій Дурнєв, Даша Квіткова, Неля Шовкопляс, Катя Царик, Олексій Гончаренко, Олімпія Вайтмусташ, Соня Плакидюк, ROXOLANA, Євген Кошовий, Артур Кулаковський, Наталія Гаріпова, Катя Осадча, Ярослава Гресь, Павло Вржещ, Оксана Шаповалова, TAYANNA, POSITIFF, Pianoбой (Дмитро Шуров), Валерія Гузема, Ольга Слонь, Сергій Перман, Іванна Ніконова та багато інших.

Одним із ключових моментів події став благодійний аукціон, який провів Василь Байдак. Серед унікальних лотів була краватка Дмитра Кулеби, яку він презентував особисто, марки з підписом Залужного, колекційні монети і лот-можливість завітати до студії MONATIK "Love And Rhythm Production" і стати одним із перших слухачів п’ятого альбому артиста. Його придбали за 100000 гривень.

"Попереду – наступні концерти серії "I.V.", які відбудуться в Українському Домі, Палаці спорту та Національній опері. Дякуємо партнерові заходу Finlandia за пригощання для гостей, а також за те, що бізнес підтримує українську культуру та розвиток", — розповіли у прес-службі артиста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що MONATIK представив новий кліп, який створив разом з Таню Муіньо. Гарячі дівчата, запальні танці і не тільки.