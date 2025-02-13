Были Кошевой с женой, Дурнев, Гордон и другие: MONATIK ярко представил новый альбом (фото)

Украинское музыкальное сообщество и светский бомонд посетили эксклюзивную музыкальную экскурсию по альбому MONATIK "Вічно танцююча людина"

В 2025 году MONATIK начал новую страницу своего творчества, представив четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина". Первый концерт серии выступлений "I.V" состоялся на безопасном паркинге КВЦ "Парковый" в особой атмосфере, объединившей музыку, искусство и уникальные иммерсионные элементы.

С момента входа в пространство "Вічно танцююча людина" гости погружались в мир музыки и визуального искусства: картины, арт-объекты, иммерсионные актеры и цитаты из песен на стенах и полу прокладывали путь к главному событию вечера. Вместе с партнерами мероприятия команда MONATIK реализовала концептуальную идею сцены в форме рамки, подчеркнув уникальность концертной программы и проводившую тонкую линию с обложкой альбома артиста.

В рамках мероприятия MONATIK принял участие в большом сборе Фонда "Хвиля’91", чтобы помочь приобрести 15 РЭБ для 15 бригад ВСУ. Вместе с волонтерами была создана специальная благотворительная фотозона, где каждый желающий мог сделать фото за донат от 200 грн.

В этот вечер зрители стали первыми, кто услышал вживую песни нового альбома. Сценическое шоу включало хореографические постановки бэк-вокалисток, а сама программа была выстроена по принципу мюзикла. Важным дополнением стал рецитал от Жени Яновича и актрисы театра и кино Екатерины Полетаевой, эмоционально зачитавшие стихи из альбома.

Среди гостей были Jamala, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Александр Педан, Владимир Дантес, Дмитрий Гордон, Руслан Багинский, Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Tvorchi, Алексей Дурнев, Даша Квиткова, Неля Шовкопляс, Катя Царик, Алексей Гончар, Евгений Кошевой, Артур Кулаковский, Наталья Гарипова, Катя Осадчая, Ярослава Гресь, Павел Вржещ, Оксана Шаповалова, TAYANNA, POSITIFF, Pianoбой (Дмитрий Шуров), Валерия Гузема, Ольга Слонь, Сергей Перман, Иванна Никонова и многие другие.

Одним из ключевых моментов мероприятия стал благотворительный аукцион, который провел Василий Байдак. Среди уникальных лотов был галстук Дмитрия Кулебы, который он презентовал лично, марки с подписью Залужного, коллекционные монеты и лот-возможность посетить студию MONATIK "Love And Rhythm Production" и стать одним из первых слушателей пятого альбома артиста. Его приобрели за 100 000 гривен.

"Впереди — следующие концерты серии "I.V", которые пройдут в Украинском Доме, Дворце спорта и Национальной опере. Спасибо партнеру мероприятия Finlandia за угощение для гостей, а также за то, что бизнес поддерживает украинскую культуру и развитие", — рассказали в пресс-службе артиста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что MONATIK представил новый клип, который создал вместе с Таню Муиньо. Горячие девушки, зажигательные танцы и не только.