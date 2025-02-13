Кошевой похудел, а дочь повзрослела: как сейчас выглядит семья главного комика из "Квартал 95"

На свежих фото можно заметить, что Евгений Кошевой похудел

Евгений Кошевой — известный украинский комик, руководитель студии "Квартал 95" после ухода Владимира Зеленского в политику и примерный семьянин, у которого подрастает две дочери. Недавно артист вместе с женой Ксенией и младшей дочерью Серафимой побывал на вечеринке, которую устроил Монатик в честь премьеры своего нового альбома.

Кошевой с женой и дочерью на вечеринке Монатика. Фото: Антон Кулаковский

На свежих кадрах можно заметить, что семья Евгения Кошевого появилась на праздничной вечеринке Монатика не в полном составе — с ними не пришла старшая дочь Варвара. А вот младшая Серафима, вместе с мамой Ксенией составили компанию Евгению на этом мероприятии. Как видно, все звездное семейство позировало перед камерами в стильных черных нарядах.

Кошевой с женой и дочерью на вечеринке Монатика. Фото: Антон Кулаковский

К слову, на свежих фотографиях можно заметить, что младшая дочь Евгения Кошевого Серафима заметно подросла — она стала выше и немного изменилась на лице. А вот сам комик, похоже, слегка похудел в последнее время. Руководитель "Квартал 95" во время войны редко публикует новые фото в своих соцсетях, а вот на свежих снимках с мероприятия можно заметить небольшие изменения в его весе, особенно это заметно на лице.

Кошевой до и после похудения

Так выглядела семья Кошевого в 2021 году

К слову, ни Евгений Кошевой, ни его жена Ксения не опубликовали фотографии или сторис с мероприятия в своих соцсетях. Однако охотно позировали фотографу на вечеринке у Монатика.

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