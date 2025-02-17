Прийняв її сина як рідного: що відомо про чоловіка Наталії Мосейчук і як він виглядає

Наталія Мосейчук виходила заміж вдруге, маючи на руках сина від першого шлюбу

Наталія Мосейчук — відома українська телеведуча та авторка ютуб-каналу, яка відома українцям, як ведуча "Телевізійної служби новин". Вона багато років на українському телебаченні, а ось про її особисте життя не так багато інформації. Відомо, що вона вдруге одружена і має двох синів.

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіка Наталі Мосейчук, і як він виглядає.

Наталія Мосейчук — що відомо про її чоловіка

Наталія Мосейчук — українська телеведуча, яка прославилася як ведуча новин ТСН та політичного ток-шоу "Право на владу", яке виходило в ефір до повномасштабної війни в Україні. Нині вона розвиває і власний ютуб-канал, у рамках якого бере інтерв’ю у відомих особистостей.

Наталія Мосейчук родом із Житомирщини, вона двічі була одружена. Першим чоловіком ведучої ще у студентські роки став Леонід Мосейчук, якому вона народила сина у 1998 році. Через деякий час вона зустріла Іллю Раєвського, проте з моменту зустрічі до шлюбу минуло близько 10 років.

Телеведуча рідко розкриває подробиці особистого життя, зокрема про свого чоловіка. Відомо, що він фінансист та менеджер, родом також із Житомирщини. Свого часу він працював у тому самому концерні, що й Наталя — "Експрес-інформ", а потім прийшов на 5 канал менеджером, куди якраз властувалася Наталія. Вони не спілкувалися ні на роботі, ні поза роботою, оскільки приводів не було. Однак, зрештою, таки познайомилися, а пізніше зав’язали стосунки. Після одруження Ілля Іванович прийняв старшого сина Наталії Антона, як рідного. А вже у 2012 році Наталія Мосейчук народила чоловікові сина Матвія.

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