Принял ее сына, как родного: что известно про мужа Натальи Мосейчук и как он выглядит

Наталья Мосейчук выходила замуж второй раз, имея на руках сына от первого брака

Наталья Мосейчук — известная украинская телеведущая и автор ютуб-канала, которая известна украинцам, как ведущая "Телевизионной службы новостей". Она много лет на украинском телевидении, а вот о ее личной жизни не так много информации. Известно, что она второй раз замужем и имеет двоих сыновей.

"Телеграф" расскажет, что известно о муже Натальи Мосейчук, и как он выглядит.

Наталья Мосейчук — что известно про ее мужа

Наталья Мосейчук — украинская телеведущая, которая прославилась, как ведущая новостей ТСН и политического ток-шоу "Право на владу", которое выходило в эфир до полномасштабной войны в Украине. Теперь она развивает и собственный ютуб-канал, в рамках которого берет интервью у известных личностей.

Наталья Мосейчук родом с Житомирщины, она дважды была замужем. Первым мужем ведущей еще в студенческие годы стал Леонид Мосейчук, которому она родила сына в 1998 году. Спустя время она встретила Илью Раевского, однако с момента встречи до брака прошло около 10 лет.

Телеведущая редко раскрывает подробности личной жизни, в частности, о своем муже. Известно, что он финансист и менеджер, родом также с Житомирщины. В свое время он работал в том же концерне, что и Наталья — "Експрес-інформ", а затем пришел на 5 канал менеджером, где к тому времени работала Наталья. Они не общались ни на работе, ни вне работы, так как поводов не было. Однако, в конце-концов таки познакомились, а позже завязали отношения. После взятия брака Илья Иванович принял старшего сына Натальи Антона, как родного. А уже в 2012 году Наталья Мосейчук родила мужу сына Матвея.

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