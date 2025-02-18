Пародирует Зеленского и попал в "Миротворец" из-за шутки: где сейчас "кварталовец" Юрий Великий и чем занимается

Юрий Великий известен своими талантом к пародированию

Студия "Квартал 95" продолжает выступать с новыми номерами, даря улыбку, тепло и поддержку зрителям. Некоторые актеры, в частности, Валерий Жидков, перестал выступать с коллегами, но команда юмористов пополнилась другими лицами. В их числе звезда "Лиги Смеха" Владимир Мартынец и популярный пародист Юрий Великий.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас "кварталовец" Юрий Великий, который пародирует президента Украины Владимира Зеленского, а также других известных личностей, и чем сейчас он занимается. Мы узнали о юмористе некоторые факты.

Чем известен Юрий Великий

Украинский комик Юрий Великий родился в 1980 году в городе Котовск в Одесской области, где окончил среднюю школу. Высшее образование актер получил в Одесском Национальном Морском университете по специальностям "Морское право" и "Управление морским транспортом".

Свою творческую деятельность Юрий Великий начал с участия в команде КВН "Флибустьеры", которая представляла Морской университет. Далее Юрий решил развиваться в этом направлении и вместе с комиком Сергеем Цвиловским создал дуэт "Братья Шумахеры".

Юрий Великий был участником дуэта "Братья Шумахеры"

С 2019 года Юрий присоединился к команде "Квартала 95" и стал пародировать президента Украины Владимира Зеленского. Стоит отметить, что у комика невероятный талант к пародированию, его выступления в разных образах поражают комичностью, а видеоролики с пародиями на известных личностей собирают тысячи просмотров.

Юрий Великий стал главным пародистом Владимира Зеленского

В одном из интервью Юрий рассказывал, что Зеленский очень удобный для пародирования, когда он начал сотрудничать с "Кварталом", то подмечал за президентом какие-то фразы и выражения, которые потом использовал в своих номерах.

Юрий Великий в образе президента Украины

Но при этом, Юрий признался, что создавать шутки с участием Зеленского оказалось не просто, поскольку он не может шутить о нем обидно. Однако у президента хорошее чувство юмора и он нормально реагировал на пародию на себя.

Где сейчас Юрий Великий и чем занимается

Украинский комик продолжает заниматься любимым делом и активно создает смешные видеоролики и сценки, пародируя не только Владимира Зеленского. С начала войны Юрий высмеивает Путина, Лукашенко, Кадырова, Трампа и других известных личностей.

В интервью "1+1" Юрий рассказал, что сейчас самое важное — это поддержка ВСУ. Вместе с другими участниками "Квартала" он ездит с благотворительными концертами к украинским военнослужащим. За время полномасштабной войны юмористы дали более 500 выступления для военных, медиков, ГСЧС и переселенцев.

В октябре 2024 года им удалось собрать и передать более 650 тысяч гривен на нужны одного из подразделений 92 отдельной штурмовой бригады. А на новогоднем и рождественском концертах "кварталовцы" объявили сбор для тактической группы "Афина" легиона ГУР МО, где воюют два автора "Квартала".

Также в декабре прошлого года стало известно, что Юрий Великий женился. Его избранницу зовут Алина и они вместе несколько лет. От предыдущих отношений комик воспитывает дочь Катю.

Юрий Великий женился летом 2024 года

Скандал и попадание в базу "Миротворец"

В январе прошлого года популярный пародист оказался в базе "Миротворец", как и его коллега Ирина Гутан. Это произошло после скандального новогоднего номера "Квартала 95" о переселенке из Скадовска. Комик сыграл в номере мужчину из Закарпатья.

В сценке актеры посмеялись над русскоязычными переселенцами, которые находятся на Западе Украины и стараются разговаривать на украинском языке, и городом Скадовск, находящимся в оккупации.

Юрий Великий был в базе "Миротворца" из-за скандала с шутками

Этот номер вызвал гнев среди украинцев, в частности мэр Скадовска возмутился насмешками над жителями оккупированного города. В результате компания "1+1" принесла извинения и пообещала вырезать номер из записи эфира.

Пародист попал в "Миротворец" по таким причинам: участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях.

На данный момент профиль Юрия Великого удален из "Миротворца"

Юрий Великий после скандала сразу опубликовал извинение, отметив, что команда "Квартала" не ставила перед собой цель оскорбить кого-то из украинцев, особенно тех, кто попал под российский контроль. Комик также принес личные извинения. На данный момент его профиль удален из базы "Миротворца".

"Телеграф" писал ранее, куда исчез Денис Манжосов. Актер был соучредителем "Квартала", но готовил "разоблачение" Зеленского.