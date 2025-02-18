Пародіює Зеленського і потрапив до "Миротворця" через жарт: де зараз "кварталівець" Юрій Великий і чим займається

Юрій Великий відомий своїм талантом до пародіювання

Студія "Квартал 95" продовжує виступати з новими номерами, даруючи посмішку, тепло та підтримку глядачам. Деякі актори, зокрема Валерій Жидков, перестав виступати з колегами, але команда гумористів поповнилася іншими особами. Серед них зірка "Ліги Сміху" Володимир Мартинець та популярний пародист Юрій Великий.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз "кварталівець" Юрій Великий, який пародіює президента України Володимира Зеленського, а також інших відомих особистостей і чим зараз він займається. Ми дізналися про гумориста деякі факти.

Чим відомий Юрій Великий

Український комік Юрій Великий народився у 1980 році у місті Котовськ на Одещині, де закінчив середню школу. Вищу освіту актор здобув в Одеському Національному Морському університеті за спеціальностями "Морське право" та "Управління морським транспортом".

Свою творчу діяльність Юрій Великий розпочав з участі у команді КВК "Флібустьєри", яка представляла Морський університет. Далі Юрій вирішив розвиватися у цьому напрямі та разом із коміком Сергієм Цвіловським створив дует "Брати Шумахери".

Юрій Великий був учасником дуету "Брати Шумахери"

З 2019 року Юрій приєднався до команди "Кварталу 95" і почав пародіювати президента України Володимира Зеленського. Варто зазначити, що комік має неймовірний талант до пародіювання, його виступи в різних образах вражають комічністю, а відеоролики з пародіями на відомих особистостей збирають тисячі переглядів.

Юрій Великий став головним пародистом Володимира Зеленського

В одному з інтерв’ю Юрій розповідав, що Зеленський дуже зручний для пародіювання, коли він почав співпрацювати з "Кварталом", то помічав за президентом якісь фрази та висловлювання, які потім використав у своїх номерах.

Юрій Великий в образі президента України

Але Юрій зізнався, що створювати жарти за участю Зеленського виявилося не просто, оскільки він не може жартувати про нього образливо. Однак у президента гарне почуття гумору, і він нормально реагував на пародію на себе.

Де зараз Юрій Великий і чим займається

Український комік продовжує займатися улюбленою справою та активно створює смішні відеоролики та сценки, пародіюючи не лише Володимира Зеленського. З початку війни Юрій висміює Путіна, Лукашенка, Кадирова, Трампа та інших відомих особистостей.

В інтерв’ю "1+1" Юрій розповів, що зараз найважливіше — це підтримка ЗСУ. Разом з іншими учасниками "Кварталу" він їздить з благодійними концертами до українських військовослужбовців. За час повномасштабної війни гумористи дали понад 500 виступів для військових, медиків, ДСНС та переселенців.

У жовтні 2024 року їм вдалося зібрати та передати понад 650 тисяч гривень на потреби одного із підрозділів 92 окремої штурмової бригади. А на новорічному та різдвяному концертах "кварталівці" оголосили збір для тактичної групи "Афіна" легіону ГУР МО, де воюють два автори "Кварталу".

Також у грудні минулого року стало відомо, що Юрій Великий одружився. Його обраницю звуть Аліна і вони разом кілька років. Від попередніх стосунків комік виховує дочку Катю.

Юрій Великий одружився влітку 2024 року

Скандал та попадання в базу "Миротворець"

У січні минулого року популярний пародист опинився у базі "Миротворець", як і його колега Ірина Гутан. Це сталося після скандального новорічного номера "Кварталу 95" про переселенку зі Скадовська. Комік зіграв у номері чоловіка із Закарпаття.

У сценці актори посміялися з російськомовних переселенців, які перебувають на Заході України й намагаються розмовляти українською мовою, та містом Скадовськ, яке перебуває в окупації.

Юрій Великий був у базі "Миротворця" через скандал із жартом

Цей номер викликав гнів серед українців, зокрема мер Скадовська обурився глузуваннями з мешканців окупованого міста. В результаті компанія "1+1" попросила вибачення і пообіцяла вирізати номер із запису ефіру.

Пародист потрапив до "Миротворця" з таких причин: участь в актах гуманітарної агресії проти України та публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях.

На даний момент профіль Юрія Великого видалено з "Миротворця"

Юрій Великий після скандалу одразу опублікував вибачення, зазначивши, що команда "Кварталу" не ставила собі за мету образити когось з українців, особливо тих, хто потрапив під російський контроль. Комік також перепросив у громадян. На цей час його профіль видалено з бази "Миротворця".

"Телеграф" писав раніше, куди зник Денис Манжосов. Актор був співзасновником "Кварталу", але готував "викриття" Зеленського.