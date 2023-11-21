"Змушували їсти сир із пліснявою": Великий з "Квартал 95" в образі Пєскова розповів про життя доньки в Парижі (відео)

Артист насмішив новою пародією на пєскова

Популярний український комік та актор "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював Зеленського у "Вечірньому кварталі", з початку війни почав робити влучні пародії на росіян та все, що з ними пов’язано. Так, нещодавно ми розповідали, що комік насмішив пародією на інтерв’ю машки захарової у пропагандиста корчевнікова, а тепер зробив пародію на прес-секретаря путіна пєскова.

У новому відео Юрій Великий майстерно перевтілився у пєскова та дав інтерв’ю журналісту, в якому розповів про свою доньку. Як відомо, дочка головного брехуна кремля навчалася у Франції і "дуже бідно" жила у Парижі.

У підписі до своєї пародії Юрій Великий написав: "В одному з інтерв’ю, кремлівський брехун вирішив розповісти населенню РФ, що Ліза під час навчання у Франції знаходилася в спартанських умовах і буквально "бідувала". Намагаючись видавити з громадян хоч трохи співчуття, у відповідь він отримав лише насмішку і нерозуміння від росіян, що прозрівають".

У коментарях почалося бурхливе обговорення нової пародії коміка:

Дочка Пєскова дуже бідно жила… Примушували їсти сир із пліснявою та їздити в машині без даху.

Це було справжнє інтерв’ю зі справжнім Пєсковим!

Юрію, тільки у Вашому виконанні кремлівський йоржик говорить правду. Дякую!

Браво! Справжній Пєсков! У всьому: і у манерах, і у висловлюваннях. Дуже впізнавано і дуже смішно.

Бачила я це інтерв’ю про "спартанські" умови за майже два млн. євро. Бідолашна дівчинка. Дякую за відео, Юрію!

Пєсков забув розповісти ще про те, як його дочка Єлизавета у Франції вимушено на панелі стояла, кінці з кінцями зводила

А ви знаєте, удвох бідно жити у Франції дуже дорого.

Той випадок, коли пародія краща за оригінал.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки "95 кварталу" за 15 років. Багато акторів студії практично не змінилися, але є й ті, хто постаріли та полисіли.