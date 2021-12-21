Полисіли та погладшали: як змінилися зірки "95 кварталу" за 15 років (фото)

Багато акторів студії практично не змінилися.

Незабаром закінчиться 2021 рік, а це означає, що настав час підбивати його підсумки, підраховуючи, що змінилося за цей період, і будувати плани на наступний 2022 рік, господарем якого стане Чорний Водяний Тигр. "Телеграф" трохи розширив рамки "підрахунку" підсумків, і вирішив розповісти та показати, як змінилися зірки "Кварталу 95" за 15 років.

Зазначимо, що раніше ми вже писали, що після того, як з колективу пішов Володимир Зеленський, перегляди "Вечірнього кварталу" стали падати : з 4-5 млн нові випуски не завжди набирають і мільйон глядачів.

Колектив "95 кварталу" з початку його заснування практично не змінювався: основний склад, до якого входить Євген Кошовий, Олена Кравець, Степан Казанін, Олександр Пікалов та Юрій Крапов продовжують виступати і сьогодні. Періодично в "Кварталі" з’являються нові жителі, як, наприклад, з 2020 року до коміків приєдналися Юрій Ткач, зірка "Ліги Сміху" Володимир Мартинець та учасник колективу "Брати Шумахери" Юрій Великий. Проте зараз йтиметься про "стандартний" склад.

Нагадаємо, що у 2019 році у соцмережах проходив дуже масштабний флешмоб під назвою #10yearschallenge, сенсом якого було показати, як хтось змінився за 10 років (тоді було взято період 2009-2019). Студія "Квартал 95" тоді також брала участь у ньому.

Вже тоді було видно, як артисти помінялися за роки на сцені: хто полисів, хто погладшав, а деякі, мабуть, знають секрет "вічної молодості", адже зовсім не змінилися.

Як змінилися актори студії "Квартал 95" з 2005 року

Євген Кошовий

Тоді

Зараз

Олена Кравець

Тоді

Зараз

Степан Казанін

Тоді

Зараз

Олександр Пікалов

Тоді

Зараз

Юрій Крапов

Тоді

Зараз

Також "Телеграф" пропонує вам трохи перенесись у часі та подивитися смішне відео "Кварталу", де Кошовий був ще худим, а Юзік не був депутатом.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі назріває скандал із приводу нового сезону комедійного серіалу "Свати". Крім того, що в ньому знялися зірки російського кіно, реліз 7-го сезону відбудеться і в Росії, де його показуватимуть на федеральному каналі "Росія 1"