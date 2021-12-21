Укр

Полысели и потолстели: как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
359
Состав "95 квартала" в 2021 году Новость обновлена 21 декабря 2021, 11:29
Состав "95 квартала" в 2021 году

Многие актеры студии практически не изменились.

Совсем скоро закончится 2021 год, а это значит, что пора подводить его итоги, подсчитывая, что изменилось за этот период, и строить планы на следующий 2022 год, хозяином которого станет Черный Водяной Тигр. "Телеграф" немного расширил рамки "подсчета" итогов, и решил рассказать и показать, как изменились звезды "Квартала 95" за 15 лет. 

Отметим, что ранее мы уже писали, что после того, как из коллектива ушел Владимир Зеленский, просмотры "Вечернего квартала" стали падать: с 4-5 млн новые выпуски не всегда набирают и миллион зрителей. 

Коллектив "95 квартала" с начала его основания практически не менялся: основной состав, в который входит Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин, Александр Пикалов и Юрий Крапов продолжают выступать и сегодня. Периодически в "Квартале" появляются новые жители, как например с 2020 года к комикам присоединились Юрий Ткач, звезда "Лиги Смеха" Владимир Мартынец и участник коллектива "Братья Шумахеры" Юрий Великий. Однако сейчас речь пойдет о "стандартном" составе. 

Напомним, что в 2019 году в соцсетях проходил очень масштабный флешмоб под названием #10yearschallenge, смыслом которого было показать, как кто-то изменился за 10 лет (тогда был взят период 2009-2019). Студия "Квартал 95" тогда тоже принимала участие в нем. 

Уже тогда было видно, как артисты поменялись за года на сцене: кто полысел, кто потолстел, а некоторые видимо знают секрет "вечной молодости", ведь вовсе не изменились. 

Как изменились актеры студии "Квартал 95" с 2005 года 

Евгений Кошевой

  • Тогда
  • Сейчас

Елена Кравец

  • Тогда
  • Сейчас

Степан Казанин

  • Тогда
  • Сейчас

Александр Пикалов

  • Тогда
  • Сейчас

Юрий Крапов

  • Тогда
  • Сейчас

Также "Телеграф" предлагает вам немного перенесись во времени и посмотреть забавные видео "Квартала", где Кошевой был еще худым, а Юзик не был депутатом. 

Ранее "Телеграф" писал, что в сети назревает скандал по поводу нового сезона комедийного сериала "Сваты". Помимо того, что в нем снялись звезды российского кино, релиз 7-го сезона состоится и в России, где его будут показывать на федеральном канале "Россия 1"

Теги:
#Квартал-95 #95 квартал #Евгений Кошевой #Студия Квартал-95 #Степан Казанин #Елена Кравец #Студии Квартал 95 #Вечерний квартал 95
Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Украина
Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Состав "95 квартала" в 2021 году
Полысели и потолстели: как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет (фото)
Дата публикации
Категория
На выходных был спад, со вторника показатели поползли вверх
Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря
Дата публикации
Категория
Петра Порошенко подозревают в госизмене
Зеленскому приготовиться? В тексте подозрения Порошенко в госизмене нашли интересный момент
Дата публикации
Категория
Новый штамм коронавируса обнаружили месяц назад, он вызывает опасения у специалистов
"Омикрон" наносит удар: в мире регистрирует новые рекорды и смерти