Полысели и потолстели: как изменились звезды "95 квартала" за 15 лет (фото)

Многие актеры студии практически не изменились.

Совсем скоро закончится 2021 год, а это значит, что пора подводить его итоги, подсчитывая, что изменилось за этот период, и строить планы на следующий 2022 год, хозяином которого станет Черный Водяной Тигр. "Телеграф" немного расширил рамки "подсчета" итогов, и решил рассказать и показать, как изменились звезды "Квартала 95" за 15 лет.

Отметим, что ранее мы уже писали, что после того, как из коллектива ушел Владимир Зеленский, просмотры "Вечернего квартала" стали падать: с 4-5 млн новые выпуски не всегда набирают и миллион зрителей.

Коллектив "95 квартала" с начала его основания практически не менялся: основной состав, в который входит Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин, Александр Пикалов и Юрий Крапов продолжают выступать и сегодня. Периодически в "Квартале" появляются новые жители, как например с 2020 года к комикам присоединились Юрий Ткач, звезда "Лиги Смеха" Владимир Мартынец и участник коллектива "Братья Шумахеры" Юрий Великий. Однако сейчас речь пойдет о "стандартном" составе.

Напомним, что в 2019 году в соцсетях проходил очень масштабный флешмоб под названием #10yearschallenge, смыслом которого было показать, как кто-то изменился за 10 лет (тогда был взят период 2009-2019). Студия "Квартал 95" тогда тоже принимала участие в нем.

Уже тогда было видно, как артисты поменялись за года на сцене: кто полысел, кто потолстел, а некоторые видимо знают секрет "вечной молодости", ведь вовсе не изменились.

Как изменились актеры студии "Квартал 95" с 2005 года

Евгений Кошевой

Тогда

Сейчас

Елена Кравец

Тогда

Сейчас

Степан Казанин

Тогда

Сейчас

Александр Пикалов

Тогда

Сейчас

Юрий Крапов

Тогда

Сейчас

Также "Телеграф" предлагает вам немного перенесись во времени и посмотреть забавные видео "Квартала", где Кошевой был еще худым, а Юзик не был депутатом.

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