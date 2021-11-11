Покровителем 2022-го года станет Черный Тигр: что он принесет и как его задобрить

Согласно восточному календарю, белый символ 2021 года сменится на черный в 2022-ом.

Совсем скоро наступит прекрасная новогодняя пора и символ 2021 года Белый Металлический Бык передаст бразды правления другому животному — покровителю 2022 года.

"Телеграф" рассказывает, что же за зверек будет опекать нас в наступающем году и что нам стоит от него ожидать.

Какой символ в 2022 году

Если предыдущие года сохранялась закономерность в цвете и материале символов — белый, металлический, то в 2022 году ситуация кардинально поменяется. На смену Белому Металлическому Быку идет Черный Водяной Тигр. В восточном календаре это животное занимает почетное третье место в 12-летнем зодиакальном цикле.

Несмотря на то, что тигр — это сильный и неукротимый хищник, водная стихия года делает его немного ласковее и спокойнее.

Черный цвет года никак не указывает на его траурность, а символизирует поиск чего-то нового и стремление к знаниям.

Когда наступает год Черного Водяного Тигра по китайскому календарю

Несмотря на наступление Нового года 1 января, по китайской традиции год наступает позже. Поэтому Белый Бык будет у власти еще некоторое время 2022 года. А уже с 1 февраля 2022 года у руля станет Черный Тигр.

Каким будет год Черного Водяного Тигра

Не стоит пугаться, что Тигр принесет в вашу жизнь агрессию, водная стихия делает животное в разы спокойнее, поэтому год будет не таким активным и опасным, как другие года под знаком этого же зверя.

Год Черного Водяного Тигра позволит амбициозным людям достичь небывалых высот. Если Вы предпочитаете спокойствие и размеренность, то особой удачи Вам ждать ему не стоит — безынициативных тигр не замечает.

В этот год можно будет легко находить общий язык с другими, хорошо ориентироваться в любой обстановке, у многих обострится интуиция и они станут сильнее.

Несмотря на смягчение характера Тигра водой, все же не стоит забывать о его хищной натуре. Год может выдаться конфликтным, поэтому стоит быть поосторожнее в высказываниях и поберечь чувства других людей.

В общем 2022 год – это отличное время для начала чего-то нового или реализации давно забытой мечты. Но помните — все это нужно делать с холодным расчетом и со здравым смыслом, просчитывая каждый шаг. Окружите себя людьми, которые мыслят прогрессивно, позитивно, и смогут поддержать вас.

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Какие цвета предпочтительны в год Черного Тигра

Тигр любит натуральность, поэтому доминантными будут естественные цвета животного и все его оттенки: оранжевый, бежевый, белый, кремовый и т.д.

Так как стихия года вода, в приоритете будут и все "водные" цвета: голубой и все оттенки синего, серый, графитовый.

Не стоит забывать о черном цвете.

Как задобрить Черного Тигра в Новый год

При приготовлении к празднованию ознакомьтесь с предпочтениями хозяина года. Тигр — мясоед, поэтому блюда из свинины, говядины и т.д. — маст-хэв любого стола. Курица не в приоритете, но тоже сойдет. От рыбы и морепродуктов лучше отказаться.

Но это не значит, что на столе должно быть только мясо. Тигр не против полакомиться и овощами и фруктами, особенно если они желтые или оранжевые. А если вы сделаете ваши блюда еще и в форме хозяина года — его мордочки или в его раскраске, он будет невероятно счастлив.

Если алкоголь — то самый лучший и не очень крепкий.

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