Назревает скандал? Сериал "Сваты" покажут на главном канале России

Сериал "Квартала 95" будут транслировать в России.

Новый сезон сериала "Сваты" выйдет в Украине до наступления Нового года, в России его релиз состоится на неделю позже, там его будут показывать на федеральном канале "Россия 1".

Об этом сообщила в своем профиле в Инстаграм исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко.

"Всё приходит в своё время для тех, кто умеет ждать", — написала она.

По ее словам, премьера в Украине состоится 20 декабря, а в России — 27 декабря.

Кроме того, она также выложила трейлер нового сезона.

Сериал "Сваты" является детищем студии "Квартал 95", а первый сезон вышел на экраны еще в 2008 году.

Сюжетная линия разворачивается вокруг истории родителей молодой супружеской пары, которые по стечению обстоятельств были вынуждены некоторое время проживать под одной крышей. Из-за разных подходов к воспитанию внучки Маши и разности мировоззрений у них возникает конфликт интересов, что в конечном итоге оборачивается множеством забавных ситуаций.

Последний, шестой, сезон сериала был выпущен еще в 2013 году.

С 2017 года показ сериала "Сваты" в Украине вообще был запрещен из-за того, что один из российских актеров сериала, Федор Добронравов, незаконно посещал оккупированный Крым и поддержал его захват Россией. Однако в 2019 году этот запрет был снят.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему украинские сериалы продолжаются транслироваться на российском телеканале, находящемся под санкциями.