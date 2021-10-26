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Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам Новость обновлена 26 октября 2021, 13:36
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам

Новые выпуски шоу набирают в разы меньше просмотров, чем выпуски с Зеленским.

Студия "Квартал 95" после ухода из шоу теперь уже президента Украины Владимира Зеленского начала терять популярность среди украинского народа. Когда-то смелые шутки веселого коллектива, который не боялся подкалывать власть и в открытую высмеивал проблемы в Украине, перестал "заходить" украинцам.

"Телеграф" просмотрел как менялось количество просмотров под полными выпусками "Вечернего квартала" до ухода из него Зеленского (мы взяли период с 2013 до 2019 года), и после, того как Владимир Олександрович стал президентом (2019-2021 года).

Стоит отметить, что с 2013 до 2019 года выпуски стабильно набирали по 3-5 миллионов просмотров и множество положительных комментариев. 

Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2013 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2013 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2014 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2014 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2015 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2015 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2016 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2016 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2017 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2017 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2018 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2018 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2019 году еще с Зеленским
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2019 году еще с Зеленским

Однако после ситуация изменилась. Если за 2019 год кварталовцы еще набирали те миллионы, возможно зрителям тогда было интересно посмотреть на что они способны без Зеленского, то в 2020 году количество просмотров перестало набирать и 2 млн, хотя во время карантина времени на просмотр различных видео и шоу увеличилось.

Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2019 году без Зеленского
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2019 году без Зеленского
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2020 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2020 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2020 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2020 году

Ну и в 2021 году некоторые выпуски и вовсе перестали набирать даже по 1 миллиону. Более того, "95 квартал" начал "светиться" в скандалах.

Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2021 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2021 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2021 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" в 2021 году
Количество просмотров "Вечернего квартала" под крайним выпуском
Количество просмотров "Вечернего квартала" под крайним выпуском

Стоит отметить, что и комментарии под крайним выпуском "Вечернего квартала" не блещут позитивом и восторгом. 

Ранее, "Телеграф" писал, что первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95". Жена президента периодически занимается написанием шуток для юмористов, однако темы выбирает более ответственно.

Теги:
#Квартал-95 #Владимир Зеленский #95 квартал #Студия Квартал-95 #Вечерний квартал 95
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