Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу
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Новые выпуски шоу набирают в разы меньше просмотров, чем выпуски с Зеленским.
Студия "Квартал 95" после ухода из шоу теперь уже президента Украины Владимира Зеленского начала терять популярность среди украинского народа. Когда-то смелые шутки веселого коллектива, который не боялся подкалывать власть и в открытую высмеивал проблемы в Украине, перестал "заходить" украинцам.
"Телеграф" просмотрел как менялось количество просмотров под полными выпусками "Вечернего квартала" до ухода из него Зеленского (мы взяли период с 2013 до 2019 года), и после, того как Владимир Олександрович стал президентом (2019-2021 года).
Стоит отметить, что с 2013 до 2019 года выпуски стабильно набирали по 3-5 миллионов просмотров и множество положительных комментариев.
Однако после ситуация изменилась. Если за 2019 год кварталовцы еще набирали те миллионы, возможно зрителям тогда было интересно посмотреть на что они способны без Зеленского, то в 2020 году количество просмотров перестало набирать и 2 млн, хотя во время карантина времени на просмотр различных видео и шоу увеличилось.
Ну и в 2021 году некоторые выпуски и вовсе перестали набирать даже по 1 миллиону. Более того, "95 квартал" начал "светиться" в скандалах.
Стоит отметить, что и комментарии под крайним выпуском "Вечернего квартала" не блещут позитивом и восторгом.
Ранее, "Телеграф" писал, что первая леди Украины Елена Зеленская продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95". Жена президента периодически занимается написанием шуток для юмористов, однако темы выбирает более ответственно.
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