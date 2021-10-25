"Появилась цензура, откуда не ждали": стало известно, что Елена Зеленская делает в "Квартале 95"

По мнению первой леди, юмор должен быть правдивым

Время от времени первая леди Елена Зеленская продолжает сотрудничать со студией "Квартал 95".

Какие отношения поддерживаются с женой президента и хорошей подругой, в интервью "Украинской правде" рассказал звезда "Квартала" Александр Пикалов.

За время, пока Зеленский находится на посту главы государства, Елена Зеленская довольно изменилась, говорит актер. По его мнению, она стала гораздо спокойнее и размеренней.

"Я знаком с первой леди с ее 9 класса. Ты знаешь, она мне всегда нравилась, была и остается моей очень хорошей подругой. И она сейчас мудрая женщина", — говорит Александр Пикалов.

Первая леди с президентом

В то же время он подчеркивает, что как друзей, их часто можно назвать "пустосмехами", ведь находят повод для шуток в любой ситуации. Хотя в последнее время Елена Зеленская начала более ответственно относиться к темам, которые выбирает для написания острот.

"Сейчас, например, начинаем хохотать по поводу денег для детей родившихся. А Лена в теме и говорит: "не так". Я говорю: "Лена, это же юмор". А она говорит: "юмор должен быть правдивым", — объясняет Пикалов и добавляет, смеясь: — Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали".

Александр Пикалов с теплом говорит о Елене Зеленской

В целом же первая леди продолжает сотрудничество с "Женским кварталом", рассказал автор студии. Впрочем, сейчас она отводит на это не так много времени, ведь другая общественная работа требует больше внимания.

При этом Пикалов убежден, что работа на "Квартал" остается для Зеленской небольшим отдыхом от ежедневных забот.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Пикалов рассказал о своих нынешних отношениях с президентом и то, как Зеленский изменился за последние два года.