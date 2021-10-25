"Очень изменился": звезда "Квартала 95" рассказал об общении с Зеленским

У Александра Пикалова сейчас даже нет личного номера телефона Зеленского

Президент Владимир Зеленский стал гораздо сдержаннее в плане эмоций, чем был раньше.

Такими наблюдениями поделился один из его ексколег, автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов в интервью "Украинской правде".

По его мнению, сейчас уже невозможно говорить — хорошо или плохо для Зеленского то, что он пошел в президенты. Но изменения личности произошли в любом случае.

"Я вижу, что он очень изменился, он понимает, он по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стези он очень часто — ух! Эмоциональный, труба!" — рассказал Пикалов в разговоре с журналистами.

Зеленский изменился во время президентства, считает Пикалов

Теперь же Зеленский ведет себя сдержанно. Александр Пикалов считает, что такому усовершенствованию президента, прежде всего, помогает внутреннее согласование любых вопросов.

Впрочем, пост главы государства все же накладывает отпечаток и на другие моменты — например, общение с друзьями. По словам Пикалова, раз он виделся с Зеленским только минут 10 во время празднования дня рождения своей жены Ирины, которая является крестной матерью детей президента (Ирина Пикалова родилась 11 августа 1979 — ред.).

"Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут — и уехал", — рассказал "кварталовец" об особенностях общения с Владимиром Зеленским.

Александр Пикалов

Также Пикалов добавил, что пока не имеет личного телефона президента, поэтому не всегда может даже поздравить того с каким-либо праздником. Об изменении номера бывший коллега узнает во время разговоров с первой леди Еленой Зеленской.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что журналист Дмитрий Гордон недавно раскритиковал Владимира Зеленского за наступление на свободу слова и напомнил ему о выступлениях "Квартала 95".