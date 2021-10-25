"Очень изменился": звезда "Квартала 95" рассказал об общении с Зеленским
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У Александра Пикалова сейчас даже нет личного номера телефона Зеленского
Президент Владимир Зеленский стал гораздо сдержаннее в плане эмоций, чем был раньше.
Такими наблюдениями поделился один из его ексколег, автор студии "Квартал 95" Александр Пикалов в интервью "Украинской правде".
По его мнению, сейчас уже невозможно говорить — хорошо или плохо для Зеленского то, что он пошел в президенты. Но изменения личности произошли в любом случае.
"Я вижу, что он очень изменился, он понимает, он по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стези он очень часто — ух! Эмоциональный, труба!" — рассказал Пикалов в разговоре с журналистами.
Теперь же Зеленский ведет себя сдержанно. Александр Пикалов считает, что такому усовершенствованию президента, прежде всего, помогает внутреннее согласование любых вопросов.
Впрочем, пост главы государства все же накладывает отпечаток и на другие моменты — например, общение с друзьями. По словам Пикалова, раз он виделся с Зеленским только минут 10 во время празднования дня рождения своей жены Ирины, которая является крестной матерью детей президента (Ирина Пикалова родилась 11 августа 1979 — ред.).
"Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут — и уехал", — рассказал "кварталовец" об особенностях общения с Владимиром Зеленским.
Также Пикалов добавил, что пока не имеет личного телефона президента, поэтому не всегда может даже поздравить того с каким-либо праздником. Об изменении номера бывший коллега узнает во время разговоров с первой леди Еленой Зеленской.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что журналист Дмитрий Гордон недавно раскритиковал Владимира Зеленского за наступление на свободу слова и напомнил ему о выступлениях "Квартала 95".
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