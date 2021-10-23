Гордон наехал на Зеленского и Ко: Если бы "Квартал" говорил о нынешней власти то, что говорил о прежней, его бы уже запретили

Власть занимается уничтожением свободы слова в стране, считает журналист

Результаты предыдущих президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, стали возможны только благодаря свободе слова. При этом если бы "Квартал 95" продолжил критиковать власть и в нынешнее время, он бы мог оказаться на грани закрытия.

Такое мнение высказал в эфире программы Савика Шустера журналист Дмитрий Гордон.

По его мнению, сейчас в Украине выполняется систематическая и планомерная борьба с журналистами. Темников для медиа пока еще не выдают, говорит Гордон, но все возможно, если ситуация не улучшится.

"Хочу напомнить, что новая власть пришла благодаря свободе слова и благодаря тому, что "95 Квартал" и Владимир Зеленский могли выходить на сцену. Они были услышаны и то, что они делали, получило отклик у народа, — заявил Дмитрий Гордон. — Но у меня есть мысль и даже убежденность. Если бы "95 "Квартал" говорил сейчас о действующей власти то, что говорил раньше, его бы уже запретили".

Интересно, что последняя ремарка журналиста получила одобрение зрителей в зале, что подтвердили последующие аплодисменты.

Также журналист напомнил о том, что за последние два года представители партии "Слуга народа" предлагали несколько законопроектов (в том числе "О дезинформации" и "О медиа"), которые могли бы позволить правительству спокойно "затыкать" неугодные СМИ. Впрочем, благодаря широкому резонансу их принять не удалось.

Вместе с этим попыткой справиться со свободой слова и журналистами Дмитрий Гордон считает даже так называемый закон об олигархах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой флешмоб Дмитрий Гордон запустил в соцсетях в честь собственного дня рождения.