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Гордон наехал на Зеленского и Ко: Если бы "Квартал" говорил о нынешней власти то, что говорил о прежней, его бы уже запретили

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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По мнению Дмитрия Гордона, вскоре в Украине могут даже появиться темники для журналистов Новость обновлена 23 октября 2021, 10:09
По мнению Дмитрия Гордона, вскоре в Украине могут даже появиться темники для журналистов

Власть занимается уничтожением свободы слова в стране, считает журналист

Результаты предыдущих президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, стали возможны только благодаря свободе слова. При этом если бы "Квартал 95" продолжил критиковать власть и в нынешнее время, он бы мог оказаться на грани закрытия.

Такое мнение высказал в эфире программы Савика Шустера журналист Дмитрий Гордон.

По его мнению, сейчас в Украине выполняется систематическая и планомерная борьба с журналистами. Темников для медиа пока еще не выдают, говорит Гордон, но все возможно, если ситуация не улучшится.

"Хочу напомнить, что новая власть пришла благодаря свободе слова и благодаря тому, что "95 Квартал" и Владимир Зеленский могли выходить на сцену. Они были услышаны и то, что они делали, получило отклик у народа, — заявил Дмитрий Гордон. — Но у меня есть мысль и даже убежденность. Если бы "95 "Квартал" говорил сейчас о действующей власти то, что говорил раньше, его бы уже запретили".

Интересно, что последняя ремарка журналиста получила одобрение зрителей в зале, что подтвердили последующие аплодисменты.

Также журналист напомнил о том, что за последние два года представители партии "Слуга народа" предлагали несколько законопроектов (в том числе "О дезинформации" и "О медиа"), которые могли бы позволить правительству спокойно "затыкать" неугодные СМИ. Впрочем, благодаря широкому резонансу их принять не удалось.

Вместе с этим попыткой справиться со свободой слова и журналистами Дмитрий Гордон считает даже так называемый закон об олигархах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой флешмоб Дмитрий Гордон запустил в соцсетях в честь собственного дня рождения.

Теги:
#Журналисты #Власть #Критика #Владимир Зеленский #Дмитрий Гордон
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