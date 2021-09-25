Укр

Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах: "Я от этого предостерегал"

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Депутаты аплодируют после голосования Новость обновлена 25 сентября 2021, 10:39
Депутаты аплодируют после голосования

Он указал на возможные проблемы.

Ускоренное рассмотрение принятого 23 сентября Верховной Радой законопроекта об олигархах может привести к тому, что нардепы могут обратиться в Конституционный Суд.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков на "Свободе слова Савика Шустера".

Он отметил, что с его поправкой о том, кто должен определять список олигархов согласились. Отметим, что это должно быть нацагентство по предотвращению коррупции. Но он также добавил, что предостерегал коллег от чрезмерной поспешности и из-за нее необходимо обсуждать порядок, а это "тормозит процесс".

Разумков счел ход принятия "неправильным", и что инициаторы намеренно ввели нардепов в заблуждение. Одной из причин обращения в Конституционный суд и отмены закона могут стать коллизии в поправках, когда одна из них противоречит другой. Спикер рассказал, что такие есть.

Ранее "Телеграф" писал, что позиция Разумкова по законопроекту об олигархах стала причиной раскола между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики не все позитивно отреагировали на принятие законопроекта.

Теги:
#Законопроект #Олигархи #Дмитрий Разумков
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